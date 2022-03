Spontan mit 3,2 Tonnen Hilfsgütern von Seeg in die Ukraine

Drei Fahrzeuge der Firma Seeger Landschaftsbau bringen Spenden an die Grenze. Ein Helfer erzählt, was sie auf ihrer Fahrt erlebten und warum er etwas tun muss.

Von Emily Pimiskern und Alexandra Decker

18.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nachdem der Krieg in der Ukraine losgegangen war, konnte Hermann Hipp nicht mehr gut schlafen. „Ich bin immer nervöser geworden“, sagt der Seeger, der seit 15 Jahren Kontakte in das osteuropäische Land pflegt und jetzt einen Hilfstransport dorthin mitorganisiert hat. Er erzählt von Pater Josef, der einst aus Freising in die Ukraine kam und dort seit über 20 Jahren mit großem Engagement unter anderem ein Waisenhaus und ein Altenheim betreibt. „Er hat im Armenhaus Europas etwas aufgebaut“, fasst Hipp zusammen. Pater Josef lebt in Mukatschewo, einer Stadt im Südwesten der Ukraine.