Spontaner Faschingsumzug in Roßhaupten - Einladung kam per Facebook

Über die sozialen Medien hatten sich rund 200 Faschingsbegeisterte in Roßhaupten im Ostallgäu zu einem kleinen Faschingsumzug 2022 verabredet.

28.02.2022 | Stand: 08:54 Uhr

Trotz der weiterhin herrschenden pandemiebedingten Einschränkungen war in Roßhaupten heuer wieder ein Hauch von Fasching zu spüren. Fast ganz so, wie er früher einmal war. Am Samstag zogen auf eine Anregung in den Sozialen Netzwerken hin rund 200 Maschkerer durch das Dorf. Angeführt wurde die spontane närrische Schar von der Musikkapelle Roßhaupten.

Faschingsumzug in Roßhaupten: Musikkapelle Roßhaupten zog bereits am Rußigen Freitag durchs Dorf

Bereits am Rußigen Freitag war die Musikkapelle Roßhaupten durchs Dorf gezogen Bild: Werner Böck

Diese war bereits am Rußigen Freitag durch das ganze Dorf unterwegs. Vom Probenraum ausgehend marschierten zwei Gruppen spielend durchs Dorf. Fleißige Sammlerinnen gingen von Haus zu Haus um für die Nachwuchsarbeit, Instrumente, Trachten und die musikalische Weiterbildung zu sammeln. Alle waren froh, dass die Pandemie so eine Veranstaltung wieder zuließ. Am Rosenmontag spielt und sammelt die Kapelle wieder in den umliegenden Weilern von Roßhaupten.