TSV Steingaden: Nach 34 Jahren Kampf soll nun ein neues Sportzentrum kommen

21.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Steingaden „Ich gebe nicht auf“, sagt Andreas Greinwald-Kotz und lacht. Hört man dem Vorsitzenden des Turn- und Sportvereines Steingaden zu, bekommt man den Eindruck, dass die Vereinsarbeit nach zwei Jahren Coronapandemie noch herausfordernder geworden ist: Mitgliederschwund, die Suche nach Ehrenamtlichen und veraltete Sportanlagen sind nicht nur in Steingaden ein Problem. Greinwald-Kotz blickt dennoch positiv in die Zukunft: „Wir haben das jetzt 18 Jahre lang geschafft.“ Beim Thema neues Sportzentrum sei man „so weit wie noch nie“ und am Samstag wird nun gefeiert: 75 Jahre TSV Steingaden.

TSV Steingaden: Seit 18 Jahren Vorsitzender, seit 34 Jahren kämpft man für neues Zentrum

Seit 18 Jahren ist Greinwald-Kotz Vorsitzender des Vereins, seit 34 Jahren beschäftigt man sich mit dem Thema neues Sportzentrum. Das Problem am aktuellen: Das Sportheim und die Anlage sind in die Jahre gekommen, eine Entwicklung am jetzigen Standort mit Blick auf den wegfallenden Bestandsschutz und nicht erfüllbare Lärmschutzauflagen ist nicht möglich. Eine Lösung scheint gefunden: „Nach fast zwei Jahrzehnten Suche und Planung tut sich nun ein mögliches Baufenster auf“, teilt Kassier Josef Doser mit.

Der Gemeinderat hat sich mit dem Thema befasst und einen Aufstellungsbeschluss angestoßen. Der Standort könnte westlich des Fohlenhofes entstehen. Der Entwurf für die Pläne liegt noch bis zum 8. August im Rathaus aus und kann eingesehen werden. Die Gemeinde rund um Bürgermeister Max Bertl hofft auf eine große Bürgerbeteiligung. Das Projekt wird schließlich nicht ganz billig werden: Im Frühjahr schätzte Bertl die Kosten vorsichtig auf zwei bis drei Millionen Euro. Zum Jubiläum teilt Bertl gegenüber dem Verein mit: „Der TSV soll ein neues Zuhause bekommen, in welchem ihr euch wohlfühlt und die besten Bedingungen vorfindet, um künftig viele weitere Generationen an den Sport heranzuführen, und letztlich auch Erfolge feiern könnt.“

Es ist in die Jahre gekommen: Das Vereinsheim des TSV Steingaden

„Insbesondere für die 400 Kinder und Jugendlichen lohnt sich jedes Engagement“, so Doser. Und auch Greinwald-Kotz betont immer wieder, wie wichtig ihm die Vereinsarbeit für den Nachwuchs ist.

Ein Problem dabei: Es werde zunehmend schwieriger Ehrenamtliche zum Beispiel als Trainer zu gewinnen. Interessierte könnten auf den Verein zugehen, Trainerausbildungen werden finanziell übernommen, so Greinwald-Kotz.

Die größten Abteilungen sind Fußball und Volleyball – gerade in der letztgenannten sind teilweise bis zu 95 Mitglieder aktiv. Über Jahre hinweg wurden Erfolge bei Südbayerischen- und Oberbayerischen Meisterschaften eingefahren, sagt Doser. Volleyballspieler aus Steingaden haben es nach ihrer Steingadener Zeit in die erste und zweite Bundesliga geschafft, beispielsweise Julius Höfer, Robert Weibel oder Daniel Burkhart. Ebenfalls prägend sei der Aufstieg der Gehfußballer in die A-Klasse 1975 gewesen.

TSV Steingaden: Folgen von Corona sind bis heute zu spüren

Corona hat die Mitgliederzahlen einbrechen lassen. Waren es vor der Pandemie laut Doser über 1000, sind es jetzt knapp 900. „Wir merken aber, dass es wieder Neuanmeldungen gibt“, berichtet Greinwald-Kotz mit Blick auf die Volleyballabteilung. Schritt für Schritt soll nun das neue Sportzentrum unter anderem mit Fußballplatz, mehreren Beachvolleyballplätzen, 100-Meter-Laufbahn und vielem mehr umgesetzt werden. Das Projekt werde sich aber noch hinziehen, so der Vorsitzende. Er rechnet realistisch mit einer Umsetzung in den nächsten fünf Jahren. Am Samstag soll nun erst einmal das 75-jährige Bestehen gefeiert werden.

Los geht die Feier um 10.30 Uhr am Hauptplatz. Anschließend folgen Wettbewerbe und Spiele sowie ein Festabend im Zelt am Sportplatz an der Sandgrabenstraße.