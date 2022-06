Pferdesport ist mehr, als sich nur tragen lassen. Er fordert den ganzen Körper und tut außerdem der Seele gut. Wie man am besten auf den Pferderücken kommt

Das Glück der Erde soll auf dem Rücken der Pferde liegen, besagt ein Sprichwort. Doch ist das wirklich so? Wie kommt man eigentlich auf den Rücken eines solchen Vierbeiners? Und welchen gesundheitlichen Nutzen hat der Pferdesport für den Menschen? Schließlich sitzen eine Reiterin oder ein Reiter doch nur drauf und lassen sich tragen, oder? Über diese und andere Fragen rund um den Reitsport sprachen wir mit Stefanie Keck und Theresa Oßwald. Keck ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Füssen. Oßwald gibt Reitunterricht und betreibt mit ihrer Familie auf dem Haflingerhof bei Roßhaupten eine Pferdezucht.

Frau Keck, lassen sich Reiter gemäß einem Vorurteil wirklich nur herumtragen oder treiben sie Sport?

Keck: Wer richtig reitet, ist weit davon entfernt, nur draufzusitzen. Reiten ist ein fordernder Ganzkörpersport. Allerdings muss man schon einen Unterschied machen, ob jemand nur ein bisschen im Schritt herumreitet oder es sportlicher betreibt.

Wie wirkt sich reiten auf den menschlichen Körper aus?

Keck: Es ist sehr gesund, weil es eine der wenigen Ganzkörpersportarten ist. Beim Laufen oder Radeln werden zum Beispiel nur 50 Prozent der Muskulatur beansprucht. Beim Reiten ist fast alles dabei.

Können Sie Beispiele nennen?

Keck: In den Beinen ist Kraft gefragt. Man braucht Ausdauer. Je nach Gangart erhöht sich die Herzfrequenz zwischen 20 und 60 Schläge. Das wird oft unterschätzt. Aber es ist ein moderates Herz-Kreislauf-Training. Im Schritt reiten ist vergleichbar mit Spazierengehen, ein Trab oder Galopp mit Joggen. Allerdings galoppiert man in der Regel nicht so lange, wie man joggen würde. Reiten fördert auch die Mobilität von Hüfte und Becken. Das ist vor allem für uns Mitteleuropäer wichtig, weil wir da oft recht steif sind. Außerdem wird die komplette Rumpfmuskulatur und besonders die kleine Tiefenmuskulatur, die für die Stabilität der Wirbelsäule sorgt, gestärkt. Bei anderen Sportarten sind oft nur die großen, oberflächlichen Muskeln betroffen. Selten bei anderen Sportarten ist auch, dass wie beim Reiten ständig Muskel und Gegenmuskel – Synergisten und Antagonisten – angesprochen werden. Also zum Beispiel Rücken und Bauch, Innen- und Außenrotatoren. Voraussetzung für einen positiven Effekt ist allerdings, dass der Reiter einen korrekten Sitz hat.

Reiterinnen und Reiter brauchen also einen guten Gleichgewichtssinn?

Keck: Ja, aber nicht nur der wird geschult. Die ganze Koordination – also auch Reaktionsfähigkeit und Körperwahrnehmung – profitieren. Auf dem Pferd müssen zum Beispiel Hände und Beine unabhängig voneinander eingesetzt werden. Die Beine arbeiten, in dem sie gegen den Pferdebauch drücken, um es vorwärtszutreiben oder zu lenken. Hand und Rumpf dagegen sollten eher ruhig sein beziehungsweise sich an die Bewegung des Pferdes anpassen. Außerdem schult reiten die Antizipationsfähigkeit, also die Fähigkeit, kommende Ereignisse – zum Beispiel die Reaktion des Pferdes – im Geiste vorwegzunehmen und angemessen darauf zu reagieren.

Reitsport im Ostallgäu: Wie sich reiten auf die Psyche auswirkt

Das Glück auf dem Pferderücken findet man aber sicher nicht nur wegen der positiven sportlichen Effekte, oder?

Keck: Nein, es kommt auch eine soziale und emotionale Komponente dazu. Die sind vor allem für Kinder und Jugendliche wichtig. Wer mit Pferden umgeht, braucht Einfühlungsvermögen. Er oder sie muss zum Beispiel erkennen lernen, ob ein Pferd gerade nur bockig ist oder eine bestimmte Reaktion von Schmerz oder Angst ausgelöst wird. Für das Tier muss man außerdem Verantwortung übernehmen. Und Reiter brauchen Disziplin – zum Beispiel, in dem sie ihre eigene Stimmung kontrollieren und nicht schlecht gelaunt ans Pferd gehen. Für die Psyche bringt es viel, wenn man sich mit einem Lebewesen beschäftigt und draußen in der Natur ist. Pferde werden nicht umsonst in Therapien eingesetzt.

Aber wir kommt ein Anfänger nun am besten auf den Pferderücken, Frau Oßwald?

Oßwald: In dem er es einfach ausprobiert. Das erste Reiten findet bei uns immer an der Longe (Anm. d. Red. lange Leine, an der das Pferde vom Longenführer gehalten, im Kreis läuft) statt. Bei Kinder beginne ich die Stunde zum Beispiel mit spielerischen Bewegungsübungen auf dem Pferd, um die Koordination zu schulen und die Muskeln zu dehnen.

Ab welchem Alter macht es Sinn, Kinder auf ein Pferd setzen?

Oßwald: Wir fangen ab der ersten Klasse an, weil sie sich dann in der Regel schon länger konzentrieren können. Für jünger Kinder kann Voltigieren oder Pferde putzen eine gute Sache sein, um den Kontakt zu den Tieren zu bekommen.

Jeder kann mit dem Reiten beginnen

Macht es einen Unterschied, ob Kinder oder Erwachsene mit dem Reiten beginnen?

Oßwald: Für den Unterricht an sich nicht. Aber Kinder lernen leichter. Die machen einfach. Erwachsene sind oft zu viel mit dem Kopf dabei und überlegen sich, was passieren könnte, wenn sie runterfallen. Wir haben aber viele, die erst als Erwachsene mit dem Reiten anfangen und sich damit einen Kindheitstraum erfüllen. Vor allem bei den Urlaubern sind auch immer wieder Väter dabei, die es ausprobieren. Allgemein ist die Männerquote aber sehr niedrig.

Braucht man bestimmte körperliche Voraussetzungen für das Reiten?

Oßwald: Nein. Es gibt sicher die, die einen Grundgefallen für Tiere mitbringen und alles leichter umsetzen können. Aber lernen kann es jeder.

Was macht eine gute Reitschule beziehungsweise guten Reitunterricht aus?

Oßwald: Bei Reitschulen ist es wichtig, dass es Fachpersonal gibt und ganz besonders, dass im Unterricht etwas rüberkommt. Der Reitschüler sollte sich durch den Unterricht verbessern. Ich erlebe es immer wieder, dass Kinder schon lange reiten, aber eigentlich nichts können, weil sie nie guten Unterricht hatten. Das Schlimmste ist, wenn ein Reitlehrer nur rumsteht und nichts rüberbringt. Ich habe doch selbst viel mehr Spaß und bin viel motivierter, wenn ich sehe, es kommt etwas bei meinen Schülern an. Ich mache mit ihnen zum Beispiel auch gerne Fehleranalysen, damit deutlich wird, warum etwas wie gelaufen ist. Es sollte in einer Reitstunde nicht darum gehen, dass der Reitlehrer nur Kommandos gibt. Die Schüler sollten miteinbezogen werden.

Worauf man bei Schulpferden achten sollte

Wie ist es mit Schulpferden? Da gibt es ja auch welche, die nur stoisch ihr Programm abspulen.

Oßwald: Für Anfänger braucht man auf jeden Fall brave Pferde, das ist klar. Aber insgesamt finde ich es wichtig, dass Reitschüler immer wieder unterschiedliche Pferde reiten, denn jedes Pferd ist anders. Gar nicht gehen für mich, Alleingänger, die von selber laufen. Dabei lernen die Schüler zum Beispiel das Treiben nicht. Das ist aber beim guten Reiten das A und O.

Was würden Sie jemandem raten, der sich ein eigenes Pferd kaufen möchte?

Oßwald: Eine gewisse Grundausbildung sollte da sein, zum Beispiel sollte man in allen drei Grundgangarten sicher reiten können. Gut ist es immer, auch mit dem eigenen Pferd mit einem Reitlehrer zusammenzuarbeiten. So können Pferd und Mensch gemeinsam wachsen. Das gilt besonders, wenn ein Kind ein Pferd bekommt und die Eltern wenig Ahnung davon haben. Aber viele, die zu uns kommen, haben einen Plan und wenn wir den Eindruck haben, dass das nicht so ist, treten wir auch vom Verkauf zurück. Haben wir ein Pferd abgegeben, freuen wir uns über jede Rückmeldung – auch wenn es Probleme gibt. Wenn es gar nicht klappt, können die neuen Besitzer das Pferd zurückgeben.

