Gespräch in Steingaden: Missbrauchsopfern eine Stimme geben

Der Sprecher des Betroffenenbeirats im Bistum Augsburg berichtet beim Abend der Begegnung in der Landvolkshochschule Wies von eigenen Erlebnissen.

30.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wie spricht man über etwas, das man nur schwer in Worte fassen kann oder gar nicht in Worte fassen will? Wie geht man in die Öffentlichkeit mit einem Thema wie sexueller Missbrauch, wenn man selbst davon betroffen ist? Zu solch schwierigen Fragen nahm Friedrich Braun Stellung beim Abend der Begegnung in der Landvolkshochschule Wies. Braun ist Sprecher des Unabhängigen Betroffenenbeirats im Bistum Augsburg und Ansprechpartner für Menschen, die im Umfeld der katholischen Kirche Gewalt und Missbrauch erlebt haben.

Braun war geladen zum Gespräch mit den Moderatoren Silvia Hindelang und Hans Behringer, das eine Reihe von Zuhörern verfolgten und die von dem Gast eine Reihe von Fragen beantwortet bekamen. Von 1967 bis 1976 war er im Internat und kam sich dort sehr verlassen vor. Auf Wunsch seines Vaters sollte er damals Priester werden und im Internat gab es sehr viel Nähe zu den Beteiligten. So sei es letztlich dazu gekommen, dass er missbraucht wurde – worüber er aber nie gesprochen habe. Schlimm sei für ihn gewesen, dass ihn – und da dürfte er für alle mitleidenden Menschen sprechen – das Thema niemals losgelassen habe. Auch er hatte ein normales Leben, das aber auch immer schwierig gewesen sei, wie seine Erfahrung aus zwei Ehen deutlich macht. „Nun kann ich darüber sprechen, deshalb zeige ich mich“, sagt er heute.

Bistum Augsburg hat sich entschieden, eine wissenschaftliche Studie zu fordern

Die Frage „Wer ist schuld?“ habe ihn längere Zeit geplagt, aber es auszusprechen sei ihm immer wichtig gewesen. Deshalb habe er sich entschieden, den Fall anzuzeigen. Das Bistum Augsburg habe sich jetzt entschieden, eine wissenschaftliche Studie zu fordern. So könne man den Umständen näher kommen. Denn grundsätzlich sei man bei dem Thema immer in dieselben Grundsätze verstrickt gewesen: Die Vertuschung, weil ein Täter immer mit einer milden Strafe hat rechnen können und sich gut verstecken konnte. Die Betroffenen habe es früher niemals gegeben, deshalb habe man sich verstecken können und eine Hilfe sei den Opfern versagt worden.

"Ich wäre dafür, dass denen geholfen wird, die es brauchen"

Gerade sich zu präsentieren, sei enorm wichtig in so einem Fall. „Ich wäre dafür, dass denen geholfen wird, die es brauchen und nicht nur ein bisschen zufrieden sind“, war die Antwort auf eine weitere Frage.