Springkraut wuchert in Holzkästen der Stadt Füssen

Ehe das Kraut auf Gärten im Füssener Weidach übergreift, will die Stadt es beseitigen. Denn dieses Springkraut verdrängt heimische Pflanzen.

27.06.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Wenn es auftaucht, dann schrillen bei Hobby- und Stadtgärtnern die Alarmglocken. Die Rede ist vom drüsigen Springkraut, das heimische Pflanzenarten verdrängt. Jetzt hat Kasimir Schmutz eine üppig wuchernde Springkraut-Vegetation im Weidach entdeckt – und zwar ausgerechnet in den städtischen Holzkästen, die als Fahrbahnverengungen in der Weidachstraße dienen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: So lässt sich die Reaktion von Bürgermeister Maximilian Eichstetter zusammenfassen: Noch in dieser Woche soll das Drüsige Springkraut entfernt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.