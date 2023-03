Squashspieler des SC Füssen holen sich Meisterschaft in der Bezirksliga

Am letzten Spieltag der Squash-Bezirksliga hat sich der SC Füssen den Bezirksliga-Titel geholt. Noch 2022 hatte sich das Team aus der Landesliga zurückgezogen.

30.03.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Am letzten Spieltag der Squash-Bezirksliga haben die Spieler des SC Füssen endgültig den Titel perfekt gemacht. Die Gegner Haar II und München II versuchten am letzten Spieltag zwar noch, den Füssenern um Coach und Präsident Thomas Wachter den Titel noch abspenstig zu machen. Aber ohne Erfolg.

Götz Ferdinand an Position drei, brachte Füssen gegen Haar mit einem 3:1-Erfolg in Front. Rudi Anzenhofer, an Position zwei, musste sich aber seinem Gegner mit 0:3 geschlagen geben. Es lag deshalb an Routinier Oti Egger, den Sieg zu fixieren. 3:1 in Sätzen siegte Egger und sicherte den 2:1-Erfolg über Haar II.

Squash: SC Füssen wird Meister in der Bezirksliga

München II trat in Bestbesetzung gegen Füssen an. Rudi Anzenhofer spielte konzentriert und siegte mit 3:0 nach Sätzen. Oti Egger, nun an Position zwei, musste einen 0:2-Satzrückstand aufholen, um schlussendlich 3:2 das Spiel für sich zu entscheiden. Im Finalspiel trafen nun Coach Thomas Wachter und sein ewiger Rivale Olli Jansen aufeinander. Wachter ging fokussiert zur Sache und sicherte sich mit 3:0 das letzte Spiel der Saison und den 3:0-Erfolg für Füssen und damit die Meisterschaft.

Team des SC Füssen II wird Sechster in der Squash-Bezirksliga

Team Füssen 2 um Kapitän Andi Poschner spielte gleichzeitig in Reutte um Platz vier in der Bezirksliga. Haar III und Königsbrunn II waren die Gegner auf heimischen Courts. Die Partie gegen Haar III konnte lange ausgeglichen gehalten werden. Sebi Schock brachte Füssen in Front, Sandor Somogyi und Andi Poschner konnten jedoch nicht an den Erfolg anknüpfen und so ging der Sieg am Ende mit 2:1 an Haar. Königsbrunn 2, großer Favorit, wurde ebenso lange geärgert, ehe die 1:2-Niederlage feststand. Sebi Schock und Andi Poschner konnten ihre Niederlagen nicht verhindern, Sandor Somogyi sicherte sich den Ehrenpunkt und den positiven Abschied in die Sommerpause. Team Füssen II beendete die Saison damit hauchdünn auf Platz sechs.