Andreas Meyler hat bereits früh mit der Musik angefangen. Der 23-Jährige aus Seeg liebt die Herausforderung und will anderen die Chormusik zugänglich machen.

29.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Andreas Meyler liebt seine Aufgabe als Leiter des Kirchenchors in Seeg: Schon alleine deshalb, weil er immer wieder auf Herausforderungen stößt. Und weil er an Hochtagen der Kirche mit Musik für Gänsehaut-Momente sorgen will: „Die gehört einfach dazu.“ Mit gerade einmal 16 Jahren hatte er den Kirchen-Chor in Lengenwang übernommen, seit kurzem ist er Leiter in Seeg.