"St. Vinzenz Schultersprechstunde" in Pfronten: Von geschädigten Gelenken und kaputten Reifen

Mit der „St. Vinzenz Schultersprechstunde“ zeigen die Pfrontener Spezialisten auf, wie Patienten Schmerzen genommen und Beweglichkeit wieder hergestellt wird.

09.06.2023 | Stand: 17:01 Uhr

Schulterschmerzen können viele Ursachen haben, deshalb erfordert die optimale Behandlung eine präzise Diagnostik und viel Erfahrung. In der neuen Vortragsreihe „St. Vinzenz Schultersprechstunde“ informieren die Pfrontener Schulterspezialisten regelmäßig und zeigen Therapiemöglichkeiten auf. Der erste Abend widmete sich der Schulterarthrose, sprich dem Gelenkverschleiß.

Pfronten: Schulterexperten sprechen über Abnutzung der Gelenke

„Omarthrose – Der Reifen ist durch, was tun?“ Mit dieser Frage startete Dr. Michael Dittrich seinen Vortrag. Durch die Abnutzung des Gelenks zwischen Schulterblatt und Oberarmkopf geht zunehmend Gelenkknorpel verloren, wodurch die Gelenkflächen verschleißen. Die Patienten klagen über Belastungsschmerzen sowie eine verminderte Beweglichkeit und Kraft. Ziel der Mediziner ist es, den Schmerz zu mindern und die Beweglichkeit zu erhalten. Die möglichen Therapien reichen von konservativen Maßnahmen wie Physiotherapie oder Medikamenten bis zu Operationen wie einer Gelenkspiegelung (Arthroskopie), bei der etwa der Knorpel geglättet oder freie Gelenkkörper entfernt oder ein künstliches Gelenk eingesetzt wird, vor allem wenn nur der Knochen betroffen ist.

Wenn neben dem Knochen die Rotatorenmanschette kaputt ist, eine Sehnengruppe, die die Schulter stabilisiert, spricht man von einer Rotatoren-Defektarthropathie: „Kein Reifen und keine Felge mehr, was jetzt?“, war hierzu die Einstiegsfrage von PD Dr. Stephanie Geyer. Die Rotatorenmanschette wird auch als „Motor der Schulter“ bezeichnet. Durch einen Defekt kann die Lebensqualität der Patienten erheblich eingeschränkt werden, da neben Schmerzen auch extreme Bewegungseinschränkungen hinzukommen und etwa das Kämmen der Haare oder das Tragen der Einkaufstasche nicht mehr möglich ist. Hier helfen konservative Therapien nicht mehr und man muss über den Einsatz einer inversen (=umgekehrten) Schulterprothese nachdenken. Hierbei wird die Gelenkpfanne am Oberarmkopf aufgesetzt und die künstliche Gelenkkugel auf der Schulterpfanne aufgesetzt. Das Anheben des Armes wird so wieder ermöglicht bei einer etwas eingeschränkten Drehbarkeit des Gelenkes.

Schulterärzte in Pfronten: Auch bei schweren Defekten gibt es gute Heilungsmöglichkeiten

Zahlreiche neue Entwicklungen im Bereich der Schulter-Endoprothetik bieten auch bei schweren Defekten gute Heilungsmöglichkeiten. So konnte Dr. Christian Schoch im dritten Vortrag die Frage „Das war mal ein Reifen? Ist das noch zu retten?“ klar bejahen. Mit neuen Operationsverfahren können Schultern sehr gut wieder aufgebaut werden. Schoch zeigte, wie computergestützte 3D-Planungsmodule dem Chirurgen die Punkte im Gelenk zeigen, an denen das neue Gelenk verankert werden kann, beziehungsweise wo noch Knochen aufgebaut werden muss, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Spezielle Navigationssysteme, bei dem der Operateur eine Spezialbrille trägt und damit die genannten Punkte direkt auf das OP-Feld projiziert bekommt, sind der neuste Trend, der auch in Pfronten zum Einsatz kommt.

Zwar ist ein künstliches Gelenk nie so gut sein wie das Original, aber dank der großen Erfahrung und der stetigen Weiterentwicklung kann für den Patienten ein gutes Ergebnis erzielt werden, so die Spezialisten. Er erhält Lebensqualität zurück, da die Schmerzen genommen werden und die Beweglichkeit wieder hergestellt wird. Auch Sport ist, mit gewissen Einschränkungen, mit einem künstlichen Gelenk wieder möglich. (lok)

Der nächste Vortragsabend im Rahmen der St. Vinzenz Schultersprechstunde ist für den Herbst geplant