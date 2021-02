Stadratssitzung im Lockdown: "Wir tun so, als ob nichts wäre"

Erstmals fand eine Sitzung des Füssener Stadtrats in dieser Woche in Weißensee statt. Das Interesse der Bürger war dabei sehr mau. Kein einziger fand sich zur Fragestunde im Schützenhaus ein. In der Sitzung selbst ging es dann unter anderem auch um die Frage, ob im Lockdown überhaupt getagt werden sollte.