Klage der Stadt Füssen gegen Ex-Bürgermeister Iacob macht deutlich: Nicht rumeiern bei Einkünften

Nebeneinkünfte von gewählten Volksvertretern sind immer ein Aufregerthema – sei es, weil Abgeordnete in dubiose Maskendeals verwickelt sind oder für Reden viel Geld kassieren. Auf der großen Bühne sind Politiker gut beraten, transparent mit dem Thema umzugehen, damit ihre Tätigkeiten für Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar bleiben. So gibt es eine Reihe „gläserner Abgeordneter“, die alle Einkünfte offenlegen. Das ist gut so.

Offener Umgang mit Nebeneinkünften tut der kommunalen Ebene gut

Und das täte gerade den Akteuren auf der kommunalen Ebene gut, auch im aktuellen Fall der Beteiligungen an der Tegelbergbahn.

Deshalb ist es richtig, dass die Stadt Füssen rechtlich Klarheit und damit Fakten schaffen möchte. Dies dürfte am Ende auch im Sinne von Ex-Bürgermeister Paul Iacob sein. Um Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.

Vertrauen ist eine wichtige Währung

Iacobs Nachfolger Maximilian Eichstetter scheint das verstanden zu haben. Er eiert nicht rum bei den Einkünften, die er neben seinem Bürgermeistergehalt erzielt. So etwas schafft Vertrauen. Und das ist gerade auf der kommunalen Ebene die wichtigste Währung.

