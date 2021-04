Stadt Füssen siegt im Swap-Prozess: Das sind die Hintergründe

Ein Gericht verpflichtet die Privatbank Hauck & Aufhäuser zur Rückzahlung von über drei Millionen Euro an die Kommune. Wie das 55-seitige Urteil das begründet.

14.04.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Der chronisch klammen Stadt Füssen winken längst verloren geglaubte Millionenbeträge. Das Landgericht München I gab jetzt in einem Urteil in allen Punkten der Kommune Recht. Sie hatte die Münchner Privatbank Hauck & Aufhäuser verklagt, nachdem ihr bei hochriskanten Zinsgeschäften ein Schaden von über drei Millionen Euro entstanden war. Mit Erfolg. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sprach in einer ersten Reaktion von einem „tollen Ergebnis“. So spare sich die Stadt doch auf diese Weise womöglich bis zu sechs Millionen Euro.