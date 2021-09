Stadt Füssen will keine ihrer Wohnimmobilien abstoßen

Zwar muss die Kommune„nur für das Nötigste“ im kommenden Jahr bis zu zwei Millionen Euro in ihre Wohnungen investieren. Abgestoßen werden soll aber keine.

28.09.2021 | Stand: 05:47 Uhr

Die Fenster sind kaputt und schimmeln. Beim Dach fehlt es an allen Ecken und Enden. Auch die Wärmedämmung lässt sehr zu wünschen übrig. Dennoch spricht Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) mit Blick auf die städtischen Wohnungen in der Weidachstraße von einer „noch guten Bausubstanz.“ Dass er das tut, hat vor allem mit dem Zustand der anderen Immobilien im Besitz der Kommune zu tun. Denn der ist meist alles andere als gut. Da ist das in den 90ern sanierte Haus in der Weidachstraße noch eine Ausnahme.