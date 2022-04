Stadt Füssen beantragt „Stütze“ beim Freistaat

Der Füssener Stadtrat hofft auf Stabilisierungshilfen des Freistaats. Alles denkbar bis zu fast 1,8 Millionen Euro. Was die Kommune im Gegenzug tun muss.

29.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Um die Frist zu wahren, hat die Stadt Füssen bereits am 18. April beim Freistaat Bayern Stabilisierungshilfen beantragt. Am Dienstagabend gab das Kommunalparlament dazu seinen Segen: Ohne Debatte und einstimmig wurde dieser Antrag gebilligt. Ob Füssen bei diesen Hilfen berücksichtigt wird und wenn ja, in welchem Umfang, ist momentan völlig offen: „Es kann von null bis 1,75 Millionen Euro alles dabei sein“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU).

Einfach formuliert, handelt es sich bei den Stabilisierungshilfen um eine Art „Stütze“ des Freistaats für notleidende Kommunen und Landkreise. Bislang profitierten vor allem Kommunen und Landkreise in Ost- und Nordbayern davon. Füssen dürfte sich diesen armen Schluckern demnächst anschließen: Strukturschwach und überschuldet ist die Stadt allemal (siehe auch "Füssen ist im Würgegriff der Schulden"). Beantragt worden ist für dieses Jahr eine Stabilisierungshilfe zur Schuldentilgung für zwei auslaufende Kredite über fast 1,8 Millionen Euro.

Im Sommer ein Termin im Finanzministerium

Im Laufe des Sommers werde man dazu einen Termin im Finanzministerium haben, sagte Bürgermeister Eichstetter. „Wir hoffen, die Hilfen zu bekommen. Wie hoch sie sein werden, wird sich Ende des Jahres erweisen.“ Denn voraussichtlich am 11. November tagt der Verteilerausschuss, der über die Anträge entscheidet.

Hilfe zur Selbsthilfe

Das Geld gibt es aber nicht einfach so. Stabilisierungshilfen sollen „als staatliche Hilfe zur Selbsthilfe dienen“, heißt es beim bayerischen Finanzministerium. Die Einhaltung eines stringenten Konsolidierungskurses einschließlich der Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes sei in diesem Zusammenhang unerlässlich.

Daran arbeiten Stadtverwaltung und Kommunalpolitiker bereits seit Monaten – und werden dies auch in Zukunft tun müssen. Denn ein nachhaltiger Konsolidierungswille sei „vom Stadtrat vorzugeben und im Laufe der nächsten Jahre aktiv zu leben“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Gebühren und Steuern werden wahrscheinlich steigen

Unter anderem sind kostendeckende Gebühren bei den kostenrechnenden Einrichtungen vorzuweisen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer mindestens auf den Landesdurchschnitt anzuheben und keine überdurchschnittlich hohen freiwilligen Leistungen zu gewähren. Beim strikten Sparkurs werden auch die defizitären Einrichtungen der Kommune einzubeziehen sein. Zwingende Voraussetzung für die Stabilisierungshilfen wird das geforderte Haushaltskonsolidierungskonzept sein. „An diesem und den erreichten Zielen wird die Stadt Füssen in den kommenden Jahren gemessen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Einhaltung der auferlegten Maßnahmen des Konzeptes werde kontrolliert, werde der nachhaltige Wille zur Konsolidierung wird nicht umgesetzt, drohen Rückzahlungsforderungen. Zudem müsse das Konzept immer fortgeschrieben werden – nur dann kann man auch in den Folgejahren zum Zuge kommen.