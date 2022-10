Lässt die Stadt Füssen nächstes Jahr Blitzer in Hopfen am See aufstellen?

Eine Verkehrsmessung der Stadt Füssen in Hopfen am See zeigt es nun schwarz auf weiß: Der enorme Verkehr und hohe Geschwindigkeiten sind ein massives Problem.

06.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nicht zum ersten Mal ist der Verkehr an der Uferpromenade in Hopfen Thema in den Füssener Gremien. Nicht selten ist dabei von einem „echten Problem“ die Rede. Nun hat sich der Bauausschuss mit den Ergebnissen einer Verkehrsmessung beschäftigt und Bürgermeister Maximilian Eichstetter kündigt für nächstes Frühjahr an, sich mit Blitz-Anlagen beschäftigen zu wollen.

Stadt Füssen hat den Verkehr in Hopfen am See gemessen

Die Daten zeichnen ein düsteres Bild an der Uferpromenade in Hopfen. Eigentlich dürfen Autofahrer dort 30 km/h fahren. Die Daten zeigen: Nahezu jeder zweite Autofahrer ist zu schnell unterwegs. Zwischen dem 25. August und dem 8. September wurde der Verkehr erfasst. Etwa 70.000 Fahrzeuge wurden aufgezeichnet. 43 Prozent waren schneller unterwegs als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) und Manfred Schweinberg von der städtischen Verkehrsbehörde berichteten sogar von einem extremen Ausreißer: Nachts habe man einen Autofahrer erfasst, der mit 93 km/h über die Promenade gerast war. Eichstetter sprach von einer Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Gegenüber unserer Redaktion teilte er mit, dass es schon immer mehrere Anwohner, Gäste, Polizisten und Bauhof-Mitarbeiter gab, die festgestellt haben, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschritten wird. „Um dem Ganzen mal konkret mit Fakten nachzugehen, haben wir eine Messung durchgeführt“, so Eichstetter. Dies sei auch Grundlage für die Freigabe von fest installierten Blitzerkästen. Diese könnten nämlich im nächsten Jahr kommen.

Als Vorankündigung teilte Eichstetter dem Gremium mit, dass es ein Angebot des Anbieters Radarwacht für drei Messstationen jeweils an den Ortseingängen und eine in der Mitte gebe. Die Stadt stellt das Fundament für die Stationen zur Verfügung, die Blitzer kommen von Radarwacht. Über mögliche Kosten und wie das Ganze im Detail aussieht, kann der Bürgermeister noch nichts sagen. „Das wird erst im Stadtrat diskutiert und ausführlich vorgestellt.“

Ratsmitglied spricht die Sicherheit von Fußgängern in Füssen an

Lesen Sie auch

Füssen: „Das Fahrrad-Rowdytum hat zugenommen“ Zoff auf Wegen

Ratsmitglied Magnus Peresson wies daraufhin, dass er bereits vor drei Monaten das gleiche Thema in der Altstadt angesprochen habe. Auch Einheimische seien zu schnell unterwegs. Was könnte man dort tun, fragte Peresson. Es gehe um den Schutz der Fußgänger. „Eins nach dem anderen“, erwiderte Eichstetter.

Zu gefährlichen Situationen ist es an der Uferpromenade in der Vergangenheit immer wieder gekommen – beispielsweise hatte ein Traktorfahrer 2020 zwei Fahrradfahrer erfasst. Radler sind in der Hauptsaison und an sonnigen Tagen massenhaft unterwegs. So komme es zwischen allen Beteiligten – Fußgängern, Radlern, Autofahrern – zu gefährlichen Situationen. Eine zusätzliche Belastung stellen die vielen Autofahrer dar, die nach Parkplätzen suchen.

Vor nicht ganz zwei Jahren kündigte der Rathaus-Chef an, die Situation in Hopfen entschärfen zu wollen. Dazu soll nicht nur ein geplanter Radweg beitragen, sondern auch eine Änderung bei den Stellplätzen im Ort. Im Stadtrat sind vor allem die hohen (und über die Zeit gestiegenen) Kosten von etwa fünf Millionen Euro kritisch beäugt worden.

Was passiert mit dem geplanten Radweg in Hopfen am See?

Aktuell werde der Bebauungsplan fertiggestellt, teilt Eichstetter mit. Dieser soll dem staatlichen Bauamt 2023 übergeben werden. Eine Umsetzung könnte zwischen 2024 und 2029 passieren. Setzt die Stadt bei dem Projekt also auf das Staatliche Bauamt? „Aktuell war die Aussage, dass Bayern Radwege und in dem Fall Radweglücken unbedingt umsetzen will“, teilt der Bürgermeister dazu mit. Ob das 2024 oder 2028 passiere, könne keiner sagen – das liege dann am Budget.