Stadt Füssen erhält 5,3 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen

Füssens Rathaus-Chef dankt insbesondere den Ministern Holetschek und Füracker, aber auch Landrätin Zinnecker für die Unterstützung. Das Geld fließt in den Abbau von alten Schulden.

04.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter war im ersten Moment sprachlos, als er am Mittwoch eine Nachricht auf seinem Handy erhielt: Bayerns Finanzminister Albert Füracker teilte ihm mit, dass die überschuldete Stadt 5,3 Millionen Euro an Stabilisierungshilfen erhält. Mit dieser Summe hatte Eichstetter nicht gerechnet. Er dankte nicht nur Füracker, sondern auch Gesundheitsminister Klaus Holetscheck und Landrätin Maria Rita Zinnecker für ihren Einsatz. Vor allem Holetschek. Er habe sich intensiv dafür eingesetzt, dass Füssen auf dem Konsolidierungskurs stark unterstützt werden müsse. Der Gesundheitsminister habe gefordert, dass ein ganz klares Zeichen gesetzt werden müsse - und er habe sich offensichtlich durchsetzen können, freut sich der Bürgermeister.

Eine Art Sozialhilfe für Füssen

Stabilisierungshilfen werden an strukturschwache und konsolidierungswillige Kommunen in finanzieller Schieflage gewährt. Sie sind also so etwas wie eine Art Sozialhilfe des Freistaats. Und die hat die Stadt Füssen bitter nötig: Sie ist nicht nur überschuldet, sondern hat mit Schulsanierung (60 Millionen Euro) und dem Bau von drei neuen Kindergärten (25 Millionen Euro) gewaltige Investitionen vor sich. Oder wie es Eichstetter formuliert: Diese Projekte "lassen uns keine Luft zum Atmen".

Zinsersparnis beträgt pro Jahr 215.000 Euro

Für 2022 hat Füssen zwei Millionen an Stabilisierungshilfen erhalten, für 2023 hatte die Stadt gar über 10 Millionen beantragt. Zuletzt sah es aber so aus, dass Füssen sehr viel weniger "Sozialhilfe" erhalten würde - doch dann setzte sich Holetschek mit aller Macht für die Kleinstadt ein. Nun wurden es doch 5,3 Millionen Euro. "Unfassbar", freute sich Eichstetter, als er die Nachricht erhielt. Das Geld dient dem Abbau alter Schulden. "Hieraus ergibt sich eine Zinsersparnis von knapp 215.000 Euro pro Jahr, was auf zehn Jahre gesehen nochmal über zwei Millionen Euro ausmachen wird", so der Rathaus-Chef.

Der Füssener Sparkurs muss noch viele Jahre gefahren werden

Trotz der hohen Summe sei die Stadt aber noch nicht wirtschaftlich handlungsfähig, sagt Eichstetter mit Blick auf die anstehenden Investitionen. Der stringente Sparkurs müsse teilweise noch um einiges strenger gefahren werden. Das Ziel, die Stadt Füssen solle wieder wirtschaftlich handlungsfähig werden, werde man vermutlich in acht bis zehn Jahren erreichen. "Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen werden!"

Eichstetter dankte zudem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn ohne ihr Mitwirken könnte Füssen den Konsolidierungswillen nicht unter Beweis stellen. Vor allem dankte er dem gesamten Team der Kämmerei, dem Steueramt und stellvertretend für alle, Kämmerer Thomas Klöpf und Hauptamtsleiter Peter Hartl danken. Auch allen Stadträtinnen und Stadträten, allen Unterstützern sowie allen Bürgern und Bürgerinnen danke er "für ihr Verständnis und die großartige Unterstützung".