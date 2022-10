Stadt Füssen sammelt Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder

Stadt Füssen beteiligt sich erneut am Humedica-Hilfsprojekt „Geschenk mit Herz“. Auch was man beim Packen der Pakete zu achten hat.

15.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Besonders in der Weihnachtszeit wird bekanntlich an diejenigen gedacht, denen es nicht so gut geht. Wie schon im vergangenen Jahr beteiligt sich die Stadt Füssen wieder am Projekt „Geschenk mit Herz“ der Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren. Zwei Auszubildende der Stadt Füssen organisieren einer Mitteilung der Verwaltung zufolge das Projekt. Unterstützt werden sollen Kinder in ost- sowie südosteuropäischen Ländern, darunter die Ukraine.

Auch für bayerische Familien in Not

Mit Hilfe der Tafeln erhalten auch bedürftige bayerische Familien Pakete. Das Projekt lebe von der Hilfsbereitschaft der Menschen, betont Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Mitmachen kann jeder wie folgt: Die Hilfsgüter und eine persönliche Grußkarte werden in einen mit Geschenkpapier beklebten Schuhkarton gepackt. Anschließend sollte dieser fest verschlossen werden. Zum Schluss muss der Karton mit einem Coupon versehen werden, der auf der Internetseite (www.stadt-fuessen.de) zum Ausdruck bereitsteht. Das fertige Geschenk kann bis zum 14. November auf der Poststelle der Stadt Füssen – von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr – abgegeben werden.

Was nicht ins Päckchen gehört

Bürger sollten beachten, dass Lebensmittel, deutschsprachige Produkte, Tonträger, Zerbrechliches, Schuhe und Kriegsspielzeug nicht ins Päckchen gehören. Erwünscht sind Spielsachen, Süßigkeiten, Hygieneprodukte, Kinderkleidung, Schulhefte und Schreibwaren.