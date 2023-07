Stadt Füssen streicht Geld für Musiker

Die drei Kapellen in Füssen müssen ab 2026 auf die Dirigentenzuschüsse verzichten. Entscheidung fällt keinem Kommunalpolitiker leicht.

25.07.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Vereine sind wichtig für ein Gemeinwesen – schon allein ihre Jugendarbeit ist unbezahlbar. Das weiß man auch bei der Stadt Füssen. Doch die überschuldete Kommune muss ihre finanzielle Unterstützung für die Vereine drastisch eindampfen. Jetzt erwischt es die drei Musikvereine in Füssen, Hopfen am See und Weißensee: Sie erhielten über lange Zeit hinweg insgesamt 16.560 Euro Dirigentenzuschüsse – und das Jahr für Jahr. Diese Zuschüsse werden jetzt schrittweise reduziert, ab 2026 wird kein einziger Cent mehr fließen. Auf diese Regelung verständigte sich nun die Stadt Füssen in Gesprächen mit Vertretern der Musikvereine.

