Stadt Füssen sucht neuen Pächter für Kiosk am Weißensee

Sofern möglich, kann das Strandbad künftig das ganze Jahr über betrieben werden. Wann die Pacht beginnen soll und wie viel monatlich zu zahlen ist.

11.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Stadt Füssen wird den Kiosk am Strandbad in Weißensee neu verpachten. Interessenten können sich bis Ende des Monats bewerben, spätestens am 1. April 2023 soll der Kiosk-Betrieb dann wieder starten, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Ganzjahresbetrieb sei erwünscht.

Der Kiosk ist über Jahre hinweg immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Lange Zeit forderten Bürger einen Ersatzbau für den Kiosk, an dem nicht erst seit kurzem der Zahn der Zeit hartnäckig nagt. Als ein Neubau an anderer Stelle entstehen sollte, regte sich aber bald aus verschiedenen Gründen massiver Widerstand, der schließlich im Juli 2018 in einem Bürgerentscheid gipfelte (unsere Redaktion berichtete ausführlich). Damals sprach sich eine klare Mehrheit der Wähler für den Erhalt der Kioskanlage samt Pavillon aus. Der Stadtrat brachte deshalb ein Konzept für eine bestandsorientierte Sanierung auf den Weg.

Füssen sucht neuen Pächter für Kiosk am Ufer des Weißensees

Nun wird der städtische Kiosk am Weißensee zur Neuverpachtung ausgeschrieben. Gewünscht wird ein Ganzjahresbetrieb, wenn möglich. Auf jeden Fall soll in den Sommermonaten Juli und August die Öffnungszeit über 20 Uhr hinausgehen (bis maximal 22 Uhr). Festgehalt wird in den Bedingungen zudem, dass das Speiseangebot auch Pommes, Bratwurst oder Ähnliches beinhalten muss.

Ganz wichtig: Eine Zusammenarbeit sei „wie bisher mit den Vereinen obligatorisch“. Hingewiesen wird auf vier Seefeste im Jahr, fünf Heimatabende, mehrere Standkonzerte, den Weihnachtsmarkt und weitere Aktivitäten. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass bei Seefesten und Heimatabenden die Vereine den Ausschank übernehmen und Grillstände betreiben. „Bisher konnte eine einvernehmliche Losung gefunden werden, dass die Vereine gegrillt haben und der Kiosk die Getränke verkauft hat. Dies konnte auch so weitergehen“, heißt es.

Diese Rahmenbedingungen gelten für die Kioskverpachtung am Weißensee

Die Pachtzeit beläuft sich auf fünf Jahre, zudem gibt es die Option auf weitere fünf Jahre. Der Pächter muss eine Pacht von 1000 Euro (kalt) pro Monat aufbringen, alternativ sei eine Umsatzpacht möglich. Zudem muss der Betreiber zur Hälfte die Kosten der Reinigung der Toilettenanlagen tragen sowie die Betriebs- und Nebenkosten des Kioskbetriebs.

Die Stadt führt Pflasterarbeiten am Gebäude und in dem Abstellraum die Instandsetzung des Bodens aus – „alle anderen Umbauarbeiten hat der Pächter auf Wunsch auf seine Kosten zu übernehmen“, wird im Vertragsentwurf gefordert. Also zum Beispiel für die denkbare Terrassenüberdachung und den Ausbau von zwei weiteren Räumen. Wer Interesse an dem Kiosk-Betrieb hat, muss sich aber sputen: Denn Bewerbungen werden nur bei einem Eingang bis zum 31. Oktober berücksichtigt, teilt die Verwaltung mit.