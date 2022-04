Stadt Füssen vergeudet beim Luitpoldkreisel-Umbau 12 Jahre

Die geplante Arbeiten rund um Luitpoldkreisel und benachbarte Straßenzüge sind inzwischen zu teuer geworden. Billige Pläne liegen schon lange auf dem Tisch.

04.04.2022 | Stand: 15:15 Uhr

Was war nicht alles geplant für die Luitpoldstraße samt Prinzregentenkreisel, für die Bahnhof- und Augustenstraße: Die Verkehrsanlagen sollten auch durch umfangreiche Pflasterarbeiten – unter anderem sollten spezielle gearbeitete Pflastersteine den Verlauf der einstigen Stadtmauer aufzeigen – zu einem echten Schmuckstück in Füssen werden. Aus und vorbei bei Gesamtkosten von inzwischen gut 4,5 Millionen Euro. Das kann sich die Stadt nicht leisten.

Stadt Füssen legt große Umbauarbeiten am Luitpoldkreisel auf Eis

Jetzt soll nur das umgesetzt werden, was Jürgen Doser (Freie Wähler) mit seinem damaligen Fraktionskollegen Andreas Ullrich und anderen um das Jahr 2010 angeregt hatte: ein Umbau des Kreisverkehrs, eine fest installierte Ampelanlage in der Luitpoldstraße und ein Geländer am Kreisel statt der provisorischen Absperrgitter. Doser war nun im Stadtrat zwar einerseits froh, dass die damaligen Ideen nun umgesetzt werden sollen. Er merkte aber mit Blick auf unzählige andere Planungen auch an: „Nach zwölf Jahren zum Ausgangspunkt zurückzukehren, das ist eigentlich schon ein Skandal.“

Eigentlich hätten die Arbeiten bereits heuer starten sollen

Die Planung für die Verkehrsanlagen war bereits unter Dach und Fach, die Förderung stand fest, nach dem aktuellen Zeitplan sollten die Bauarbeiten im Mai starten. Allerdings sind die Baukosten auch bei diesem Projekt inzwischen explodiert: Ging man anfangs von 2,2 Millionen Euro aus, liegen sie nun bei 4,1 Millionen. Mit den Baunebenkosten kommt man inzwischen auf 4,5 Millionen Euro. Viel zu teuer für die Stadt Füssen, die mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen hat.

„Wir sollten uns auf das zurückbesinnen, was die Grundidee war“, schlug Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) deshalb vor. Man werde sich bemühen, auch für die kleine Lösung vielleicht ein paar Fördermittel zu erhalten. Und so sieht die reduzierte Variante aus, die auf drei Jahre verteilt umgesetzt werden soll.

Das ist der neue Zeitplan für die Arbeiten am Luitpoldkreisel Füssen

2022: Das optisch nicht gerade gefällige Absperrgitter am Kreisel soll durch ein Geländer ersetzt werden (Kostenschätzung: 25.000 Euro).

2023: Der Durchmesser der Insel im Kreisverkehr soll verkleinert werden (80.000 Euro). Das sei auch notwendig, damit 15 Meter lange Reisebusse ihn problemlos befahren können.

2024: Die provisorische Ampel in der Luitpoldstraße soll durch eine fest installierte Anlage ersetzt werden (80.000 Euro).

„Bei der Ampel und dem Gitter kann ich mitgehen“, sagte Ilona Deckwerth (SPD). Doch plädierte sie dafür, auf die Verkleinerung der Kreisel-Insel zu verzichten und dadurch „weitere 80.000 Euro zu sparen“. Mit diesem Vorschlag stand sie aber allein auf weiter Flur.

Stadträte krisitieren Zeitverschwendung bei Plänen in Füssen

Lesen Sie auch

Freie Fahrt für Radler in Füssen Altstadt

„Irgendwo hakt’s da“, meinte Jürgen Doser mit Blick auf die lange (und teure) Planungsgeschichte für diese Verkehrsanlagen. Eine Realisierung des Vorschlags aus dem Jahr 2010 hätte man längst für damals berechnete 90.000 Euro haben können. Doch habe es geheißen: Das sei nicht möglich, zuerst müsse der Bebauungsplan geändert und dann Fördermöglichkeiten geprüft werden. Und dann sei die Planung immer umfangreicher geworden: Für diese Zwischenschritte habe man viel Zeit und Geld verschwendet – nur, um jetzt wieder am Ausgangspunkt zu stehen, sagte Doser. Aber es habe sich doch etwas geändert, betonte Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen): Nach dem Umdenken bei einigen Fraktionen gebe es nun eine Mehrheit für die damals vorgeschlagene Lösung. Und diese Mehrheit war sehr groß: Lediglich Ilona Deckwerth stimmte gegen die abgespeckte Variante aus 2010.

Lesen Sie auch: Durch Verkauf von Immobilien, aber auch kuriosem Inventar wie einer Modelleisenbahn, will die Stadt Füssen ihre Haushaltslage entspannen. Doch geht das gut?