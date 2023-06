Kritik an Füssen: Von Schandflecken und Dunkelheit

Füssens Alt-Bürgermeister Dr. Paul Wengert kritisiert einen Brunnen ohne Wasser, fehlende Stadtbeleuchtung und mit Zeitungen verklebte Schaufenster.

19.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der markante Sieben-Stein-Brunnen in der Füssener Stadtmitte hat kein Wasser mehr. Herausragende Gebäude, wie das Hohe Schloss, die Stadtmauer und das Kloster St. Mang werden nicht mehr beleuchtet. Und in einem städtischen Gebäude in der Spitalgasse sind die Schaufenster mit alten Zeitungen abgeklebt. Diese drei Dinge sorgen beim ehemaligen Füssener Bürgermeister Dr. Paul Wengert (SPD) schon seit einer Weile für Unmut. „Ich halte es für unvertretbar, wenn in einer Stadt wie Füssen das Funktionieren solcher prägenden Elemente wie der Stadtbeleuchtung und eines in Deutschland ziemlich einmaligen Brunnens so dilatorisch behandelt wird. Da blutet mir das Herz“, sagt Wengert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.