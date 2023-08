Stadt Füssen will Grundstück verkaufen: Nur ein Angebot liegt vor

Erneut versucht die Stadt Füssen, das Grundstück unterhalb des Franziskanerklosters zu verscherbeln. Es gab drei Iinteressenten. Warum sie nicht zum Zuge kamen.

17.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wird die Stadt Füssen ihr Grundstück Floßergasse 22 in Kürze verkaufen? Entscheiden soll darüber das Kommunalparlament Ende September. Die Stadt hatte das Areal erneut feilgeboten, nachdem die Bewerbungen auf eine erste Ausschreibung keine Begeisterung ausgelöst hatten. Nun liegt eine Bewerbung vor – von jemanden, der bereits in der ersten Runde ihr Interesse an dem Grundstück bekundet hatte. Das bestätigte Hauptamtsleiter Peter Hartl auf Nachfrage unserer Redaktion. Um wen es sich handelt, verrät er aber nicht: Denn noch seien die Stadträte nicht über das Angebot informiert.

