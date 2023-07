Stadt Füssen will Kindergarten bei der Turnhalle Weißensee bauen

Mit deutlicher Mehrheit spricht sich der Füssener Stadtrat für diesen Standort aus. Dafür muss noch planungsrechtliche Hürde genommen werden. Stadt hat eine Alternative in der Hinterhand.

27.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Der neue Kindergarten in Weißensee soll ab dem Jahr 2025 gebaut werden – und zwar bei der Turnhalle. Darauf hat sich der Füssener Stadtrat am Dienstagabend mit großer Mehrheit verständigt. Ob der Neubau aber tatsächlich an diesem Standort realisiert werden kann, ist noch unklar: Denn das Grundstück liegt im Außenbereich, bislang ist es als Fläche für Sportanlagen ausgewiesen – das Landratsamt hat der Stadt bereits klar gemacht, dass unter diesen Gesichtspunkten keine Baugenehmigung erteilt wird. Also muss Füssen in Abstimmung mit der Kreisbehörde den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen. Sollte das planungsrechtlich nicht klappen (Splittersiedlung, Zersiedelung), hat man noch eine Alternative in der Hinterhand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.