Stadt Füssen will mehr Geld oder ein besseres Wohnbau-Konzept

Für das städtische Grundstück Floßergasse gingen doch Angebote ein, die über dem Mindestverkaufspreis lagen. Warum die Kommunalpolitiker nicht verkaufen wollten.

03.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Für das städtische Grundstück Floßergasse 22 sind doch Angebote eingegangen, die über dem Mindestverkaufspreis von 450.000 Euro lagen. Das teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter nun im Stadtrat mit. Er erklärte auf Nachfrage aus der Bürgerschaft, wieso das Kommunalparlament dennoch keinem der Angebote einen Zuschlag erteilt hat.

Unterhalb des Franziskanerklosters in Füssen

Wie berichtet, hatte der Stadtrat das Grundstück zum Verkauf ausgeschrieben. Denn die Idee, auf dem Grundstück unterhalb des Franziskanerklosters eine kleine Wohnanlage zu errichten – bezahlbarer Wohnraum für acht, neun Familien sollte dort entstehen – ließ sich nicht umsetzen, als die Baukosten immer teurer wurden. Drei Angebote gingen ein, über die die Kommunalpolitiker hinter verschlossenen Türen sprachen. Nach außen drang durch, dass ein Verkauf abgelehnt wurde. Denn keiner der Interessenten wäre offensichtlich bereit, den Mindestpreis von 450.000 Euro zu bezahlen.

Angebot aus der Nachbarschaft

Das aber stimmt so nicht. In der Bürgerfragestunde des Stadtrates meldete sich Harald Vauk zu Wort: Zumindest ein Angebot lag über der geforderten Summe. Eine Füssenerin aus der Nachbarschaft habe 470.000 Euro geboten. Vauk wollte nun wissen, warum die Stadt trotz ihrer prekären Haushaltslage dieses Angebot nicht angenommen habe.

Für den Bürgermeister ein "Juwel"

Eichstetter verwies darauf, dass sogar zwei Angebote über der Mindestgrenze von 450.000 Euro gelegen hätten – jedoch nicht mit einem passenden städtebaulichen Konzept. „Somit wurde ein Verkauf des Grundstücks an die Bewerber abgelehnt, da entsprechende Konzepte nicht aussagekräftig waren und/oder den Entwicklungszielen dienten“, heißt es in der Verwaltungsvorlage, die nun über den nicht-öffentlichen Beschluss informierte. Zudem erhoffe sich die Stadt einen „wesentlich“ höheren Verkaufserlös für dieses „Juwel an einem Grundstück“, sagte der Bürgermeister.

Warum man dann nicht gleich 600.000 Euro gefordert habe, wollte Vauk wissen. Falls es Interessenten gebe, die auf dem Grundstück eventuell mit Fördermitteln bezahlbaren Wohnraum schaffen wollten, werde man dies bei der Preisgestaltung berücksichtigen, antwortete Eichstetter. Man wolle das Grundstück demnächst wieder öffentlich ausschreiben, kündigte er an. Der Rathaus-Chef betonte zudem, dass die Stadt Füssen hier nicht unter Zugzwang stehe. Es geben „keinen Grund für einen Schnellschuss“. Bedeutet offensichtlich für künftige Interessenten: Sie müssten deutlich mehr Geld bieten, um zum Zuge zu kommen. Oder sie legen ein städtebauliches Konzept für das Grundstück vor, das die Kommunalpolitiker überzeugt.