Stadt Füssen zieht Klage gegen Ex-Bürgermeister zurück: "Ich habe ein gutes Gewissen"

Die Stadt Füssen hat die Klage gegen Ex-Bürgermeister Paul Iacob ( SPD) zurückgezogen. Das teilt Hauptamtsleiter Peter Hartl auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Stadt hatte gegen den ehemaligen Bürgermeister vor dem Verwaltungsgericht Augsbrug geklagt. Bei der Klage geht es wie mehrfach berichtet, um Nebeneinkünfte, die Iacob in seiner Zeit bei der Tegelbergbahn erhalten haben soll. Die Stadt werde mit der Klage voraussichtlich keinen Erfolg haben, teilte das Gericht laut Hartl nun mit.

Stadt Füssen wollte 131.000 Euro zurückhaben

Iacob war von 2008 bis 2020 Bürgermeister der Stadt Füssen und wegen der damaligen Satzung auch in der Geschäftsführung sowie im Beirat der Tegelbergbahn tätig. Die Stadt wollte nun über 131.000 Euro zurückbekommen. Im Kern ging es um die Frage, ob die Aufwandsentschädigungen, die Iacob erhalten hatte, an die Stadtkasse hätten abgeführt werden müssen oder nicht. Die Stadt Füssen wollte durch das Verfahren rechtlich Klarheit schaffen. Diese Klarheit scheint nun vorzuliegen - in einer nichtöffentlichen Sitzung hat der Stadtrat die Klage zurückgezogen. Der Grund ist eine Einschätzung des Gerichts: Nach dem bisherigen Verfahrensstand hat die Klage voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg, heißt es in der Sitzungsvorlage. Es seien nicht alle Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt. Im Kern geht es darum, dass die Stadt die Tätigkeit mit Iacob hätte explizit besprechen müssen. Dies sei nicht geschehen - außerdem sie die Tätigkeit auch von Amtsvorgängern von Iacob ausgeführt worden.

Verwaltungsgericht Augsburg rät: Klage zurückziehen, um Kosten zu sparen

Gericht verweist nun auf die Kosten: Um diese zu sparen, regt das Gericht an, die Klage zurückzuziehen. Der Stadtrat ist dieser Empfehlung - auch mit Blick auf die angespannte Haushaltslage - gefolgt. Als Niederlage will Hauptamtsleiter Hartl dies nicht verstanden wissen: Der Stadtrat sei mit der Klage und der Klärung des Falles einem Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes nachgekommen. "Aus Kostengründen ist es angesichts der eindeutigen Rechtsauffassung des Gerichts nicht mehr notwendig, eine endgültige Entscheidung durch Urteil herbeiführen zu lassen", heißt es in der Sitzungsvorlage des Stadtrates. Wie hoch die Kosten für die Stadt letztendlich sein werden, könne noch nicht genau gesagt werden. Hartl rechnet mit einem Betrag in Höhe von 7000 Euro. Bei einem Gerichtsverfahren wäre die Summe womöglich doppelt so hoch ausgefallen, vermutet Hartl.

Ex-Bürgermeister Iacob: "Ich habe ein gutes Gewissen"

Ex-Bürgermeister Paul Iacob kündigt im Gespräch mit unserer Redaktion an, seine Anwaltskosten (er vermutet etwas mehr als 7000 Euro) der Stadt in Rechnung zu stellen. Iacob hatte immer wieder betont, dass kein Betrug und kein Fehler vorliege und entsprechende Einschätzungen des Landratsamtes sowie des Bayerischen Städtetages vorliegen. "Ich habe ein gutes Gewissen und bin mir keiner Schuld bewusst." Es ist bereits die dritte Klage gegen Iacob - in allen Fällen sind diese im Sande verlaufen.