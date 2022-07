Wegen des Stadtfestes in Füssen ist die gesamte Altstadt für den Verkehr an diesem Wochenende gesperrt.

29.07.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Autofahrer aufgepasst: Die gesamte Altstadt in Füssen ist am heutigen Freitag, 29. Juli, und am morgigen Samstag, 30. Juli, für den Verkehr gesperrt. Grund dafür ist das Stadtfest, das an diesem Wochenende in Füssen stattfindet.

Füssener Altstadt wegen Stadtfest gesperrt: Umleitung über Bundesstraßen

Die Umleitung für den Verkehr verläuft laut Angaben der Stadt über die B17 und die B16.

Weitere Nachrichten aus Füssen und Umgebung finden Sie hier.