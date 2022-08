Stadtfest in Füssen wird zur Bühne für Straßenkünstler

Neues Konzept mit Verzicht auf eine große Open-Air Bühne wird von Passanten und Gästen gut angenommen. Einzig das Wetter zwingt die Gruppen zur Improvisation.

01.08.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Über das dreitägige Füssener Stadtfest lässt sich sagen: Das neue Konzept ist aufgegangen. Einzig das Wetter spielte nicht ganz mit. An vielen Stellen in der Altstadt traten Künstler auf, mussten wegen des einsetzenden Wolkenbruchs dann aber improvisieren.

Am Freitag gegen Mittag hatte der Schwanen-Wirt Florian Pickl noch zum Himmel überm Brotmarkt und sagte: „Hoffentlich bleibt es trocken.“ Ein Wunsch, der nicht erfüllt werden sollte. Als es zu regnen begann und nicht mehr aufhörte, war dann Improvisieren angesagt. Das Gasthaus wurde drinnen zur Disko, es wurden Platten aufgelegt. Gäste, die Schutz vor der Nässe suchten, sind im Lokal verwöhnt worden. „Ich habe dann halt drinnen Musik gemacht“, erzählt Magnus Lipp, der bekannte Zitherspieler. Während zwei Musikanten einen Hauseingang in der Reichenstraße als Konzertbühne nutzten und abends vor wenigen Zuhörern aufspielten, grölte vorm Kaffehaus „Alex“ eine größere Gruppe ein bekanntes Lied mit: „Country roads, take me home!“

Stadtfest in Füssen: Neues Programm kommt gut an

Zu solch früher Stunde wollte aber natürlich keiner, der Gäste des Stadtfests, nach Hause. Dem Regen zum Trotz. Die Menschen strömten stattdessen in die Lokale, wo sie von den Gastronomen in der Altstadt kulinarisch verwöhnt wurden.

Was beim Füssener Stadtfest in diesem Jahr neu war: Die ganze Altstadt wurde zur Open-Air-Festmeile umfunktioniert. Das Fest präsentiere die große Vielfalt der Straßenkünstler. Auf den Aufbau einer großer Bühne als zentrale Anlaufstelle wurde verzichtet. Und das kam bei den Besuchern und Passanten gut an.

Straßenkünstler zeigen am Samstag bei Stadtfest in Füssen ihr Können

Überrascht davon war einer der Übernachtungsgäste im Hotel „Hechten“, der zum Verwandtenbesuch angereist war. Der Mann aus Heidelberg ging auf dem Weg zum Bahnhof vorbei an Straßenkünstlern, die vor einer wachsenden Zuschauerschar am Samstag jonglierten und zauberten, Akrobatik war in der Fußgängerzone zu erleben und die erheiternde Kunst der Pantomime. „Da vorne ist ein Riese“, riefen Buben und Mädchen dem mitwirkenden Stelzenläufer in der Brunnengasse hinterher. „Ganz toll und cool“, fand eine Füssenerin eine durch die Stadt marschierende Jazzgruppe.

Lesen Sie auch

Stadtfest in Füssen Das Stadtfest in Füssen ist jetzt ein großes Street Festival

„Wir haben eine große Bühne nicht vermisst. Beim Bummel durch die Altstadt war immer wieder Neues zu entdecken. Das hat uns gefallen“, schilderte eine Touristin aus Neuss bei Düsseldorf im vollen Bus zurück in die Unterkunft in Hopfen am See ihr vielen positiven Eindrücke beim diesjährigen Stadtfest.