Floßergasse in Füssen: War alles ein großer Fehler?

Die Stadt Füssen hat bislang 715.000 Euro für ein gestopptes Projekt ausgegeben. Bürger aus Füssen kritisieren das zum Teil heftig. Das sagt der Bürgermeister.

30.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum ist in Füssen Mangelware. Daher wollte die Stadt ihn unterhalb des Franziskanerklosters schaffen. Ein Grundstück in der Floßergasse wurde gekauft, ein Architekturwettbewerb fand statt, erste Planungen wurden in Auftrag gegeben. Und jetzt? Das Projekt ist gestoppt, die Stadt will nun einen Teil des Grundstücks verkaufen. Trotzdem würde die Kommune auf einem Teil der bislang entstanden Kosten sitzen bleiben. Das nervte nicht nur einige Stadträte: „Welche Denkfehler sind hier in der Vergangenheit gemacht worden?“, wollte auch Reinhard Thurnhofer in der Bürgerfragestunde des Stadtrates wissen.

