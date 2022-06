Die Stadt Füssen will dringend Raum für Unternehmen schaffen

Auf einer vier Hektar großen Fläche im Westen der Stadt sollen möglichst schnell Unternehmen angesiedelt werden. Ein Grundeigentümer sperrt sich jedoch dagegen.

07.06.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Im Moment ist es noch ein Dreieck Grünland. Geht es nach Füssens Kommunalpolitikern, soll aber an der 4,5 Hektar großen Fläche schon bald Gewerbe angesiedelt sein. Ein dringend notwendiger Schritt: Denn die Stadt Füssen verfügt aktuell über keine eigenen Flächen, um neuen Firmen anzusiedeln. Deshalb hat die Stadt nun die Initiative ergriffen.

Füssen: Grundstück lag noch unter der Planungshoheit des Zweckverbands Allgäuer Land

Das Grundstück, um das es geht, lag bis vor kurzem noch unter der Planungshoheit des Zweckverbands Allgäuer Land. Um kürzere Entscheidungsprozesse zu ermöglichen, löste die Stadt die Fläche aus dem Verbandsgebiet. Zugeständnis an die Nachbargemeinden: Sie werden auch an den Gewerbesteuereinnahmen beteiligt, wenn es gelingt, dort schnell Betriebe anzusiedeln.

Dafür, dass das jetzt passiert, hat der Füssener Stadtrat jetzt die Weichen gestellt. Das Gremium gab die Bauleitplanung in Auftrag. Angedeutet wurde zwar bereits, dass die Untergrundverhältnisse an der Stelle nicht einfach seien. Doch mangels Alternativen will die Stadt dort dennoch möglichst schnell Baurecht schaffen.

Als problematisch erweisen sich zudem die Eigentumsverhältnisse. Die Stadt ist im Besitz von rund zwei Hektar Fläche, der Rest gehört zwei Eigentümern. Ilona Deckwerth (SPD) forderte, die Stadt solle grundsätzlich immer erst versuchen, in Besitz der gesamten Fläche zu kommen, bevor sie eine solche Bauleitplanung anstößt.

Neues Gewerbegebiet: Widerspruch kommt von der CSU und Füssen-Land

Dafür erntete sie im konkreten Fall Widerspruch von Peter Hartung ( CSU) und Niko Schulte (Füssen-Land): „Wenn wir das hier so machen, wird es noch Jahre dauern, bis da ein Betrieb hinkommt.“ Bürgermeister Maximilian Eichstetter verdeutlicht im Gespräch mit unserer Redaktion die Problematik: Einer der Eigentümer würde sich partout weigern, sein Grünland zu einem Gewerbegebiet zu entwickeln. Entsprechende Gespräche seien ohne Ergebnis geblieben. Mit der Einleitung des Bauleitverfahrens wolle man jetzt in gewisser Weise Tatsachen schaffen und sehen, ob sich der Eigentümer nicht doch noch umstimmen lässt.

