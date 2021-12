Füssens Bürgermeister will Bayerns Verkehrsministerin von dem Millionen-Projekt überzeugen

Der Stadttunnel in Füssen soll im Bundesverkehrswegeplan als vordringlich eingestuft werden. Davon will der Bürgermeister die Verkehrsministerin überzeugen.

16.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Einstimmig hat das Füssener Kommunalparlament am Dienstagabend die Vorplanung für einen Stadttunnel zur Kenntnis genommen. Die Machbarkeitsstudie wird an den Freistaat Bayern weitergeleitet „mit der Bitte um vordringliche Einplanung in die künftigen Straßeninfrastrukturprojekte“. Um die Finanzierung des wahrscheinlich 90 Millionen Euro teuren Projektes über den neuen Bundesverkehrswegeplan zu erreichen, soll auf politischer Ebene für den Tunnel geworben werden: So hat Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) bereits um einen persönlichen Termin bei Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer gebeten.