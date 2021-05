Der Stadttunnel in Füssen ist technisch machbar: Erstes Ergebnis aus Studie

Laut einem ersten Ergebnis ist der Stadttunnel in Füssen technisch machbar. Die Hürden für die Realisierung des Projekts liegen jedoch an anderer Stelle.

29.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Technisch ist der sogenannte Stadttunnel in Füssen machbar: Er könnte in offener Bauweise innerhalb von zehn Monaten entstehen, berichtet Bürgermeister Maximilian Eichstetter über ein erstes Ergebnis der Prüfung dieses Vorschlags der Ideenwerkstatt. Noch unklar sind aber die Baukosten. Sie werden wie weitere Punkte in der Verkehrsuntersuchung „Machbarkeit Stadttunnel Füssen“ ermittelt, die vielleicht Ende des Jahres oder 2022 vorliegen wird. Bis das Großprojekt angepackt werden kann, dreht Eichstetter an vielen Stellschrauben, um das Verkehrsproblem in Füssen zumindest zu entschärfen.