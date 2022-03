„Flüssiges bricht Fasten nicht!“ - Wie Starkbier zum Nahrungsersatz wurde

Auch die Franziskaner in Füssen schenkten einst Starkbier aus. In Roßhaupten verdienten die Verwalter des Fürstbischofs über Jahrhunderte ihr Geld als Brauer.

02.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bier gehört unwillkürlich zu Bayern. Mit dem Starkbieranstich beginnt die fünfte Jahreszeit. Ein Blick in die Geschichte verrät, dass es diesen Brauch noch nicht so lange gibt – und wie er im Füssener Land befolgt wurde.

Bereits im „Lex alamannorum“ des Schwabenherzogs Lantfrit aus dem Jahr 719 wurde erwähnt, dass die Untertanen auch Bier als Lehensabgabe abliefern konnten. Kaiser Karl der Große liebte das Bier. Jede seiner Kaiserpfalzen hatte im ausgehenden 8. Jahrhundert eine Brauerei mit einem eigenen Gutsverwalter. Im frühen 7. Jahrhundert gründete der irische Mönch Columban ein Kloster im Bodenseeraum und förderte das Trinken von Bier. Mönche, die das Getränk verschütteten, wurden bestraft.

Jeder Mönch durfte täglich fünf Maß trinken

Bald merkte man, dass Starkbier satt macht, gerade in der langen Fastenzeit, in der nahrhafte Kost Mangelware war. So galt die Regel: „Flüssiges bricht Fasten nicht!“ Laut Verordnung durfte jeder Mönch täglich fünf Maß trinken, wobei das „Maß“ je nach Kloster zwischen ein und zwei Litern differierte. In einer Klosterchronik ist aber nachzulesen, dass ein Mönch mit Bierentzug bestraft wurde, wenn er die Psalmen wegen zu großen Konsums nur noch lallend vortragen konnte.

Lange wurde mit Rinde und Gewürzen gebraut

Auch den Nonnen war das Brauen erlaubt. Mangels Getreide mischte man oft Rinde und allerlei Gewürze bei. Das bekam vielen nicht. Um dieses Panschen zu verhindern, erließ der bayerische Herzog Wilhelm IV. 1516 das später sogenannte Reinheitsgebot, in dem als Zutaten für das Bierbrauen nur Gerstenmalz, Hopfen und Wasser erlaubt waren.

Die Herzöge liebten das Bier, das allerdings meist kostspielig importiert wurde. Herzog Wilhelm V. ließ deshalb ein Hofbräuhaus in München errichten, das seinen Betrieb 1591 aufnahm. 1627 kamen Paulanermönche nach München, die am Namenstag ihres Ordenspatrons Franz von Paula (2. April) ein spezielles Bier brauten.

Erst 1751 durften Mönche ihr Bier kommerziell ausschenken

Um dieses Starkbier herstellen zu dürfen, wollten sich die Ordensleute die Erlaubnis des Papstes holen. Die Legende weiß zu berichten, dass man ein ganzes Fass dem Heiligen Vater nach Rom brachte, um ihn von der Köstlichkeit des Getränks zu überzeugen. Das von der Reise durchgeschüttelte und von der Sonne Italiens erhitzte Bier war allerdings sauer geworden. Bei diesem entsetzlichen Geschmack willigte der Papst ein, dieses Starkbier auch in der Fastenzeit zu brauen und zu trinken. Erst 1751 durften die Mönche allerdings ihr Bier kommerziell ausschenken. Am 2. April 1780 fand der erste öffentliche Starkbieranstich durch den Kurfürsten Karl Theodor in München statt. Dies wurde zum Erfolgsmodell.

Zunftstange der Bierbrauer in Nesselwang von Georg Bayrhoff aus Füssen (um 1670). Der Bildhauer betrieb in der Lechstadt auch eine Brauerei. Bild: Klaus Wankmiller

Mit der Säkularisation (1803) endete das Bierbrauen in den Klöstern. Das Volk drängte allerdings, dass wieder Starkbier gebraut wurde. So genehmigte König Ludwig I. am 25. März 1837 den Ausschank des Salvatorbieres in der Fastenzeit. Als 1844 der Bierpreis drastisch erhöht wurde, führte das zur Revolte der bayerischen Bevölkerung. Dem Märchenkönig Ludwig II. war das Starkbier eher ein Dorn im Auge. (Lesen Sie auch: Aschermittwoch 2022: Kein Feiertag, aber Tanzverbot in Bayern)

Auch für Pilger und Bettler

Bier wurde nicht nur für den Eigenbedarf der Klöster gebraut. Pilger, Bettler und Notdürftige bekamen, wenn sie an der Klosterpforte klopften, neben Brot auch Bier. Dieses wurde seit 1662 im Franziskanerkloster in Füssen gebraut. Johann Jakob Herkomer errichtete zwischen 1712 und 1714 im Südflügel des Klosters ein neues Brauhaus. Ob die Benediktiner in Füssen auch Bier brauten, ist nicht sicher belegt. Anscheinend bevorzugten sie lieber den Wein, den sie von ihren Gütern aus Lana in Südtirol holten. Ihre Ordensbrüder in Irsee liebten allerdings das Bier, brauten es selbst und errichteten sogar eine Schäfflerei.

Der Eiskeller in Pfronten ist das alte Bierlager des ehemaligen Gasthofs „Kreuz“. Das Eis holte man im Winter aus dem Dorfer Weiher. Bild: Klaus Wankmiller

Eis aus Seen kühlte Bierfässer

Zur Kühlung des Biers holte man im Winter Eis aus den Seen. So gab es bei fast jedem Gasthaus einen Eiskeller, wo die Bierfässer mit großen Eisbrocken gekühlt wurden. In Nesselwang sind im Jahr 1671 fünf Brauereien belegt. In der Pfarrkirche erinnert eine Zunftstange an die einstige Bedeutung der Bierbrauer für den Ort. In Pfronten-Weißbach ist 1662 ein „Pierbräu“ Hans Höß genannt, 1690 braute der „Obere Wirt“ in Pfronten-Berg sein Bier selbst. In Roßhaupten verdienten die „Maier“, also die Verwalter des Fürstbischofs von Augsburg, über mehrere Jahrhunderte ihr Geld als Brauer. (Lesen Sie auch: Parteien sagen politischen Aschermittwoch ab)

Erst im 20. Jahrhundert hat sich das „Politiker-Derblecken“ (erstmals 1891 belegt) zusammen mit dem Starkbieranstich durchgesetzt, nicht nur auf dem Nockherberg. Noch bis zu seinem Tod im Jahr 2016 pflegte der damalige Vilser Pfarrer Rupert Bader diese Tradition und fand dabei große Begeisterung in der Bevölkerung.

