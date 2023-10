Startschuss für "Pitzfeld Ost" ist gefallen

Neues Baugebiet mit bis zu 111 Wohneinheiten soll in Weißensee entstehen. Im Füssener Bauausschuss geht es in einer kurzen Debatte ausschließlich um ein Festzelt.

20.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das nächste Neubaugebiet der Stadt Füssen nimmt langsam Formen an: Der Bauausschuss hat nun einstimmig beschlossen, den Bebauungsplan "Oberkirch 4 - Pitzfeld Ost" aufzustellen. Bis zu 111 Wohneinheiten sind dort denkbar. Wann die ersten Bagger dann tatsächlich im künftigen Wohngebiet anrollen, ist noch unklar. Klar ist aber schon jetzt: Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche im Süden des Baugebiets, soll ausreichend Platz vorhanden bleiben, um dort ein Festzelt aufzustellen.

Zahl der Wohnungen in Weißensee in einem zweiten Schritt erhöht

Nach der Wohnraumbedarfsanalyse von 2020 fehlen in gesamten Stadtgebiet bis 2025 noch 387 Wohnungen. Ein Großteil entfällt davon auf Ein- und Zweifamilienhäuser (250), aber auch bei Mehrfamilienhäusern besteht ein hoher zusätzlicher Bedarf (136). Dem versucht die Stadt im künftigen Baugebiet in Weißensee nachzukommen: Denn dort sollen nicht nur Einzel-, Ketten-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen, sondern auch Mehrfamilienhäuser. Der Stadtrat hatte den Fokus auf eine etwas mehr verdichtete Bebauung gelegt. Architekt Franz Arnold musste seinen ersten Entwurf für den Bebauungsplan daher überarbeiten. Waren anfangs von knapp 70 Wohneinheiten die Rede, sind jetzt bis zu 111 in den 45 Gebäuden möglich. Dazu weurden die Grundstücke verkleinert und ein weiteres Mehrfamilienhaus berücksichtigt, hieß es zuletzt. Zudem wurde Wert auf Energieeffizienz mit Beteiligung des Klimabeirats der Stadt Füssen gelegt.

Alle zehn Jahre wird in Weißensee groß gefeiert

Das künftige Baugebiet liegt bei der Festwiese in Weißensee. Dort wird circa alle zehn Jahre ein großes Festzelt aufgestellt - und daran will man festhalten. Mit Blick auf das 40 mal 70 Meter große Zelt hatte Matthias Friedl (Füssen-Land) Bedenken, ob der Platz auf der Wiese trotz der heranrückenden Bebauung noch ausreichen werde. Man wolle den Festzeltbetrieb auch in Zukunft ermöglichen, versicherte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). "Wir messen das in der Detailskizze noch genau nach." Andere Bedenken hatte Christoph Weisenbach (CSU): Sei der Immissionsschutz bei den Planungen berücksichtigt? Man müsse verhindern, dass die neuen Nachbarn gegen die landwirtschaftliche Nutzung oder den Zeltbetrieb auf der Festwiese vorgehen könnten. Das sei alles berücksichtigt, versicherte Eichstetter.

Andere Beiträge gab es nicht zum Bebauungsplan, zumal die Kommunalpolitiker in der Vergangenheit ja bereits die planerischen Grundzüge für dieses Baugebiet besprochen hatten. Zum Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, gab es keine Gegenstimmen. Vorrangiges Ziel der Planung sei die Ausweisung von Wohnbauflächen, um das Defizit nach der Wohnraumbedarfsanalyse weiter zu reduzieren. Die Verwaltung wurde beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mittels einer öffentlichen Auslegung für die Dauer eines Monats, sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.