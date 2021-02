Stattliche Spenden für Sternsinger im Füssener Land

Die Besuche von Haustür zu Haustür mussten corona-bedingt ausfallen. Gesammelt wurde trotzdem. Welchen Gemeinden im Ostallgäu am spendierfreudigsten waren.

15.02.2021 | Stand: 06:15 Uhr

„Normalerweise stehen hier die Sternsinger vor unsrer Tür. Sie folgen stets demselben Stern, der weist den Weg, den Weg zum Herrn.“ Doch dieses Jahr war alles anders. Und so haben die Sternsinger der Pfarrgemeinschaft Füssen bei der diesjährigen Sternsinger Aktion online Spenden gesammelt und die Spender mit einem kleinen Gedicht auf der Webseite begrüßt. Außerdem sprechen die Kinder und Jugendlichen in einem Video ihre Segenswünsche. Unter www.katholisch-fuessen.de kann noch bis zum 28. Februar gespendet werden.

Nur durch viele helfende Hände war die Sternsingeraktion im südlichen Ostallgäu überhaupt möglich

Pfarrer Wolfgang Schnabel aus der Pfarrgemeinschaft Seeg freut sich, dass dank vieler helfender Hände trotz Pandemie eine Aktion möglich war. Nur durch Mithilfe sei ein „ansehnlicher Spendenbetrag“ möglich geworden.

In vielen Gemeinden war der Spendenbetrag dieses Jahr niedriger als in den vergangenen Jahren. So auch in Bayerniederhofen, wo es etwa 40 Prozent weniger Spenden gab. Das lag auch daran, dass viele Online-Spenden direkt an das Kindermissionswerk ginge und somit nicht bei den Gemeinden aufschlugen.

Die unserer Redaktion gemeldeten Ergebnisse aus der Region:

Pfarrgemeinschaft Füssen (Füssen, Hopfen, Weißensee ): 9861 Euro (Stand 9. Februar).

Bayerniederhofen : 2072,43 Euro

Eisenberg / Zell : 4399,76

Hopferau : 3059,90

Lengenwang : 2660,90 Euro

Rückholz: 2396,18 Euro

Schwangau : 4051,27 Euro

Seeg : 9778,59 Euro

Trauchgau : 1991,63 Euro

Die Pfarrgemeinden Pfronten und Nesselwang wollten sich dieses Jahr nicht zur Höhe ihrer eingegangenen Spenden äußern.

