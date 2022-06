Pfingstferien-Ende, G7-Gipfel und Sommerwetter: ADAC und Füssener Polizei rechnen mit viel Verkehr

Der ADAC und die Füssener Polizei raten dazu, auf das Fahrrad oder den ÖPNV umzusteigen. Die Polizei kontrolliert verstärkt auch im Landschaftsschutzgebiet.

15.06.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Die Menschen im Füssener Land sollten sich auf viel Verkehr am Wochenende einstellen: Neben dem Ende der Pfingstferien finden wie berichtet auch die Kontrollen am Grenztunnel wegen des G7-Gipfels in Garmisch–Partenkirchen statt. Zusätzlich sind die Wetterprognosen hervorragend. Wie Füssens Polizeichef Edmund Martin und der ADAC die Lage einschätzen.

Grenztunnel Füssen: ADAC hält "große Stauungen" für möglich

ADAC-Pressesprecher Rudolf Vogler geht aufgrund des starken Rückreiseverkehrs und der Kontrollen von „größeren Stauungen“ aus. Wegen des Brückentages werde auch in Richtung Reutte mit Ausflugsverkehr zu rechnen sein, weshalb es bei der Ausreise nach Tirol immer wieder zu Blockabfertigung kommen dürfte. An solchen Brückentagen seien besonders belastet die Vormittagsstunden bei der An-, beziehungsweise der Nachmittag bei der Abreise von Tagesausflüglern. Deshalb empfiehlt der ADAC den Ausflüglern, entweder ganz früh oder erst am späteren Vormittag loszufahren, um die Spitzen zu meiden, so Vogler. Gleiches gelte für den Nachmittag.

Mit dem Höhepunkt der Rückreisewelle, sei am Samstag zu rechnen. Die Besonderheit am Sonntagnachmittag: Tagesausflügler, Kurz- und Pfingsturlauber, die die kompletten zwei Wochen für ihren Urlaub genutzt haben, treffen aufeinander. Untersuchungen zum Reiseverhalten gebe es keine, bei der Einschätzung des ADAC handle es sich um Erfahrungswerte der hauseigenen Stauberater.

Und welche Tipps gibt es für die Einheimischen? Von der Nutzung von „Schleichwegen“ rät der ADAC generell ab. Denn dabei handle es sich in aller Regel um nicht ausreichend dimensionierte Straßen, die schnell an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, was die Verkehrssicherheit wiederum gefährdet.

ADAC-Pressesprecher empfiehlt: Freizeitgestaltung "vor der Haustüre"

Vogler empfiehlt: Freizeitgestaltung „vor der Haustüre“, vielleicht auch mit dem Fahrrad. Wobei natürlich die angekündigten hohen Temperaturen im Blick behalten werden sollten. Auch die Füssener Polizei beschäftigt das Thema. Polizeichef Edmund Martin und sein Team rechnen damit, dass viel im südlichen Ostallgäu los sein wird. Auch er verweist auf die besondere Situation aus anstehenden Gipfel, Reiserückkehrer, Tagestouristen und denjenigen, die den Brückentag für einen Kurztrip nuten.

Edmund Martin rät deshalb, das Auto stehen zu lassen und mit dem Rad zu fahren. Dabei will er nicht unerwähnt lassen, dass vermutlich auch Fußgänger an diesem Wochenende im Vorteil sind. Er verweist aber auch darauf, auf die Sicherheit zu achten. Erst kürzlich habe es an einem Wochenende zehn Unfälle mit Personenschaden gegeben – sieben Betroffene seien Radler gewesen.

Die Polizei wird auch verstärkt an Parkplätzen und im Landschaftsschutzgebiet kontrollieren, etwa bei geparkten Wohnmobilen, kündigt Martin an. Wer auf das Auto verzichten könne, solle dies tun. Mit Blick auf das Neun-Euro-Ticket sollten Bürgerinnen und Bürger auch den ÖPNV nutzen.

