Fahranfänger verliert in Kurve Kontrolle über sein Auto

Ein Fahranfänger gerät in Pfronten mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum Crash mit einem anderen Pkw.

04.09.2023 | Stand: 12:47 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen kam es am Sonntagmittag in Pfronten.

Ein 20-jähriger Fahranfänger befuhr die Achtalstraße in Richtung Pfronten. Ein 59-Jähriger war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der 20-Jährige zu weit nach links. Er kam mit seinem Auto auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem Pkw des 59-Jährigen.

Stau auf der Achtalstraße durch den Verkehrsunfall

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von fast 30.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

In der Folge kam es auf der Achtalstraße zu Verkehrsbehinderungen. Den 20-Jährigen erwartet nach Polizeiangaben nun ein empfindliches Bußgeld.

Lesen Sie auch: Schwerer Unfall bei Schwangau: Autofahrerin will Rettungsgasse bilden und überschlägt sich mit ihrem Wagen fast