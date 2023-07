Brandstiftung auf Hof in Steingaden - Verdächtiger festgenommen

Nach einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Hof in Steingaden bei Füssen hat die Polizei einen 67-Jährigen festgenommen. Der Vorwurf: Brandstiftung.

Am Sonntag (2. Juli) hat es auf einem landwirtschaftlichen Hof in Steingaden (Kreis Weilheim-Schongau) bei Füssen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, besteht ein Verdacht auf Brandstiftung. Ein 67-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht und wurde festgenommen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Am Sonntagabend explodierte gegen 20.20 Uhr ein Benzinkanister auf dem Hof in Steingaden. Dieser wurde vor der Scheune abgestellt und offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde das Scheunentor beschädigt. Einen Großbrand hat es nicht gegeben. Verletzt wurde niemand.

Brand in Steingaden: Tatverdächtiger festgenommen

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim hat noch am Sonntag die Ermittlungen zur Brandstiftung übernommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Am frühen Montagmorgen nahm die Polizei einen tatverdächtigen 67-Jährigen fest. Dieser wurde am Dienstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der anordnete, den Mann in einer Psychiatrie unterzubringen.

