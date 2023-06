Steingaden: Blütentage locken Besucher an

Veranstaltung in Steingaden ist auch in diesem Jahr sehr beliebt. Nicht nur viele Stände, sondern auch ein Rahmenprogramm geboten.

04.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die beliebten Blütentage in Steingaden haben wird zahlreiche Besucher angelockt. „Hier stimmt einfach alles“, war von einer Besucherin zu hören – das bestätigten viele Gäste. Das Angebot an über 140 Verkaufsständen war enorm: Neben einem immensen Angebot an Pflanzen wurde Kleidung, Schmuck und viele Dekorationsartikel angeboten. Auch das kulinarische Angebot war sehr vielfältig, die einladende Gestaltung des gesamten Geländes mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und unterschiedlichen Musikgruppen luden zum Verweilen ein. Im und um das Welfenmünster fanden künstlerische und floristische Ausstellungen statt. Für Kinder gab es ebenfalls ein buntes Programm, dabei war die offene Schnitzwerkstatt, wo die jungen Gäste selbst aktiv werden konnten, besonders beliebt.