Modenschau und Sonntagskaffee

Gemeinde Steingaden richtet Modenschau aus: Eva Maurer und ihre Models präsentieren nachhaltige Herbstkleidung. Auch andere Aspekte spielen eine Rolle.

04.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Einen besonderen Sonntagnachmittagskaffee erlebten knapp 50 Besucher im Pfarrheim Steingaden. Die Steuerungsgruppe der Fair-Trade-Gemeinde organisierte zusammen mit Eva Maurer, die das gleichnamige Modegeschäft in Schongau betreibt, eine Modenschau. Strickwaren aus reiner Wolle, an die Trachtenmode angelehnt, sowie eine bunte Auswahl an Schals, Kopfbedeckungen und Taschen gab es zu bestaunen.

Das macht Eva Maurer´s Mode besonders

Bei der Auswahl der Stücke habe Maurer darauf geachtet, zeitlose Mode vorzustellen. Somit sei ein wichtiges Kriterium der Nachhaltigkeit erfüllt. Dazu soll die Mode, die sie anbietet, Bio-Qualität haben und unter fairen Bedingungen produziert worden sein. Gleichzeitig informierte Maurer über die Produzenten in Deutschland und Europa, die auf diese Merkmale achten.

Sechs Models präsentieren die Kleidung

Bei der Modenschau in Steingaden hatte Maurer Unterstützung von sechs Models. Die überwiegend warme Herbstmode brachte die Damen ziemlich zum schwitzen, sagt die Mitinitiatorin. Gemütlicher hatten es da die Zuschauer. Bei Kaffe und Kuchen konnten sie die Vorführung genießen.