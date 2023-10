Marode Straßen in Steingaden - so könnte es schnell gehen mit der Sanierung

Weil einige Straßen etwa nach Riesen und Fronreiten in schlechtem Zustand sind, will die Gemeinde sie sanieren. Dafür braucht sie finanzielle Unterstützung.

31.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„In Steingaden haben wir 67 Kilometer asphaltierte Straßen, die teils in marodem Zustand sind“, informierte Bürgermeister Max Bertl im Gemeinderat. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, vor allem für die Straßen von Steingaden in die Ortsteile Riesen und Fronreiten. Auch weniger frequentierte Strecken seien marode. Allerdings können die Gemeinde die Kosten nicht alleine tragen, denn es stünden ebenso wichtige gemeindliche Pflichtaufgaben an wie ewa die Kinderbetreuung. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, Fördermöglichkeiten für die Straßensanierung unter die Lupe zu nehmen. Eine bietet die Flurbereinigung. Da dieser Begriff im ländlichen Raum oft negativ behaftet sei, wollten sich die Räte über die aktuellen Vorgaben und den Ablauf informieren.

Steingaden: Diese Wege wären sanierungsbedürftig

Monika Hirl vom Amt für ländliche Entwicklung (ALE) stellte das Verfahren detailliert vor. Bedarfsgerechter ländlicher Straßen- und Wegebau wird vom Freistaat gefördert, allerdings ist das an eine Flurneuordnung gekoppelt. Das Verfahren sei nur möglich, wenn Engagement und Akzeptanz der Grundstückseigentümer vorhanden sind, so Hirl. Im ersten Schritt wird das Verfahrensgebiet festgelegt. Die Außengrenzen werden fixiert, innerhalb des Gebiets sind Grenzänderungen und Tausch von Grundstücken möglich. Aus den Reihen der Grundstückseigentümer werden die Vorstandsmitglieder gewählt, den Vorstandsvorsitzenden stellt das ALE, es handelt sich also um ein behördlich geleitetes Verfahren. Die Aufgaben des Vorstands beinhalten die Wertermittlung als Grundlage für die wertgleiche Landabfindung sowie die Neuordnung der Grundstücke, aus denen der Flurbereinigungsplan erstellt wird und dem Abstecken und Abmarken der neuen Flurstücke.

Diese Bedingung stellt die Staatsregierung an Steingaden für Fördermittel

Durch die Bodenneuordnung können größere Wirtschaftsflächen gebildet werden, um bessere Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft zu schaffen. Eine flächendeckende Vermessung, finanziert durch den Freistaat, bietet durch die Vermarkung der Grundstücksgrenzen allen Beteiligten Sicherheit. Im Zuge des Wegebaus haben alle Grundstücke eine rechtlich gesicherte Zufahrt, es erfolgt ein bedarfsgerechter Wegeneu- und -ausbau. Nicht mehr benötigte Wege können aufgelöst und rekultiviert werden. Zudem werden auch ökologische Ziele wie Wasserrückhaltung in der Fläche sowie Baumaßnahmen an Gewässern und Erosionsschutz ermöglicht.

Die Verfahrenskosten bestehen aus Personal- und Sachkosten übernimmt der Freistaat komplett. Bei den Ausführungskosten werden Zuschüsse bezahlt, eine Eigenleistung der Teilnehmer bleibt bestehen. Nach heutigem Stand liegt die Eigenleistung in Steingaden bei 25 Prozent, unter bestimmten Voraussetzungen lasse sich diese auf 20 Prozent senken. Die Eigenleistung der Teilnehmer kann von Dritten übernommen werden.