Steingaden lehnt 50 Meter hohen Funkmasten nahe der Wieskirche ab

Ein 50 Meter hoher Mast soll in Sichtweite der Wallfahrtskirche Wieskirche aufgestellt werden. Die Gemeinde Steingaden sagt "nein". Das Landratsamt prüft noch.

18.02.2021 | Stand: 07:44 Uhr

In Steingaden flatterte bereits vor Wochen ein Antrag ein: Ein Mobilfunkunternehmen wollte unweit der Langenau einen 50 Meter hohen Mobilfunkmast aufstellen, um ein Funkloch an der Staatsstraße zu schließen. Für den Gemeinderat Steingaden war das keine Option, deshalb hat das Gremium sein Einvernehmen einstimmig verweigert. Ebenfalls brisant: Laut Landratsamt Weilheim-Schongau wäre der Mast vermutlich von der Wieskirche aus zu sehen – der Wallfahrtsort zieht jährlich etwa eine Million Besucher an und ist seit 1983 UNESCO-Welterbestätte.