Kuhflüsterer Markus Holzmann aus Steingaden findet: „Rinder werden unterschätzt“

Markus Holzmann liebt seine Tiere. Auf dem heimischen Hof bietet er Kuh-Kuscheln und zeigt Zirkuslektionen mit Rindern - das gefällt auch seinen Followern.

19.02.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Markus Holzmann steht neben Emmi, streichelt sie am Hals, schmiegt sich an sie und sagt: „Meine Kleine“. Dabei ist Emmi fast so groß wie der 21-Jährige, wiegt wahrscheinlich über 600 Kilogramm und flößt ihrem Gegenüber durchaus Respekt ein. Emmi ist sechs Jahre alt. Und Emmi ist ein Rind.

Der 21-Jährige hat ein sehr enges Verhältnis zu seinen Tieren. Er hat sie zahm gemacht, kuschelt mit ihnen und lädt dazu auch Fremde ein. Der Steingadener bietet auf dem Bauernhof seiner Mutter Kuhkuscheln, Rinderkurse, Vertrauensaufbau, Kuh-Kutschfahrten und seit Kurzem auch Kuh-Wanderungen an.

Besucher können dabei mit Emmi, dem Ochsen Hugo oder den anderen Rindern Katja oder Pia spazieren gehen. Außerdem hat Holzmann einigen Tieren Zirkuslektionen beigebracht, die sonst üblicherweise von Pferden gezeigt werden: Hinknien, Kompliment, auf ein Podest springen, den „Sitzsack-Sitz“.

Welchen Beruf hat Markus Holzmann aus Steingaden?

Holzmann ist der Meinung: „Rinder werden unterschätzt“. Kühe können genauso „tolle Partner sein wie Pferde“, sagt Holzmann. Er muss es wissen, schließlich steht im freien Gehege auf dem Hof neben dem Braunvieh Emmi und dem Ochsen Hugo das Pferd Prinz.

Eigentlich darf ein Pferd nicht ohne Artgenossen gehalten werden. Das Veterinäramt habe aber festgestellt, dass es Prinz auch nur mit den Kühen sehr gut gehe. Holzmann wusste das schon vorher. Er hat bemerkt, dass das Pferd Prinz aggressiv wird, wenn andere Artgenossen in seiner Nähe sind. Also hat er es von ihnen getrennt und langsam an die Rinder gewöhnt – mit Erfolg.

Kuh-Zirkuslektion mit Rind Emmi: Markus Holzmann aus Steingaden versteht, wie man mit Tieren umgehen kann. Er sagt: Kühe können mehr als grasen und Milch geben. Bild: Markus Holzmann

Lesen Sie auch

Lebensmittel Wie Allgäuer Mutterkühe auf die Speisekarten kommen sollen

Dieses Wissen gibt er weiter. An Pferdebesitzer, die Probleme mit ihren Tieren haben, wenn sie an Kuhweiden vorbei reiten. In zweitägigen Seminaren fährt er mit Rind Emmi im Hänger zu seinen Kunden und bringt deren Tieren bei, sich an Rinder zu gewöhnen.

Wie sein Beruf heißt, weiß Holzmann nicht. Wahrscheinlich gibt es dafür auch überhaupt keine Bezeichnung. Er selbst nennt sich gerne Kuhflüsterer. Oder Kuhtrainer.

Kuhflüsterer Holzmann: Rind Emmi ist sein "Ein und Alles"

Wenn er die Tiere streichelt und über sie spricht, erklärt, wie es zu deuten ist, wenn Emmi die Ohren zurückwirft, dann hat man den Eindruck, er versteht die Tiere. Holzmann hat gelernt, sie zu deuten. Was ihm die enge Arbeit mit seinen Tieren gezeigt hat: Auch jedes Rind, jedes Tier ist individuell.

Während der Ochse Hugo keine Lust hat, sich Kunststücke beibringen zu lassen, macht es Emmi sogar Spaß. Sie war es auch, mit der er im Jahr 2019 von Bayern nach Hannover gewandert ist. Unterwegs auf Kuh-Mission hat er auch viel über sich selbst gelernt. Beispielsweise, dass sein Ausbildungsberuf zum Anlagenmechaniker auf Dauer nichts für ihn ist. Kurz darauf und nach seiner Lehrzeit meldete er sein eigenes Gewerbe an.

Über Emmi sagt Holzmann: „Sie ist mein Ein und Alles.“ Und sie ist es, „die alles für ihn macht“.

Pferd Prinz, Rind Emmi und Ochse Hugo mit Kuh-Trainer Markus Holzmann. Bild: Marina Kraut

13.000 Follower auf Instagram

Zuspruch für seine Arbeit erhält der 21-Jährige auch in den Sozialen Medien. Er teile gerne seine Kuschelbilder mit den Rindern, sagt er. Bei Instagram folgen ihm über 13.000 Menschen. Die Reichweite ist ihm zwar bewusst, sagt Holzmann. Doch als Influencer sehe er sich keineswegs.

Kritikern seiner Arbeit begegnet er mit einem abgehärteten Schulterzucken. Er wisse, dass es seinen Tieren auf dem Hof gefällt. Hugo hat er vor dem Schlachter gerettet. Seinen Hund Lilli vor kurzem von der Straße geholt. Für seine Arbeit sei aber wichtig: „Ich passe mich den Kühen an.“ Wenn ein Rind nicht will, dann will es eben nicht. (Lesen Sie auch: Im Lindenhof Steingaden entsteht ein Therapiezentrum für Jugendliche)

Über sich selbst sagt Holzmann, er könne besser mit Tieren als mit Menschen umgehen. Als er das Gehege betritt, in dem Rind neben Ochse und Pferd friedlich fressen, suchen die Tiere schnell seine Aufmerksamkeit. Er streichelt und knuddelt sie, spricht mit ihnen. Dass er sich gerne mit ihnen umgibt, glaubt man ihm sofort.