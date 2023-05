40 Jahre „treue und zuverlässige Arbeit“: Steuerberater Siegfried Lecher aus Füssen ausgezeichnet

Steuerberater Siegfried Lecher von der Kammer geehrt. Beruf fordert hohe Flexibilität und permanente Fortbildung

24.05.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Die Steuerberaterkammer München hat ihren Kammermitgliedern anlässlich ihres Dienstjubiläums von 40 Jahren oder länger die goldene Ehrennadel verliehen. Unter den Jubilaren war auch Siegfried Lecher aus Füssen. Er erhielt die Nadel laut einer Pressemitteilung für seine zuverlässige und treue Arbeit im steuerberatenden Beruf. Mit dieser Auszeichnung drückt die Kammer ihre große Anerkennung und ihre Dankbarkeit für diese berufliche Lebensleistung aus.

Kammerpräsident Professor Dr. Hartmut Schwab zollte den Geehrten bei seiner Rede großen Respekt für ihre Arbeit: „Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, dass so viele Menschen 40 Jahre und länger in unserem Berufsstand tätig gewesen sind. Dies zeugt nicht nur von einem enormen Arbeitseinsatz, sondern vor allem auch von der Bereitschaft sich stetig weiterzubilden.“

Steuerberater Siegfried Lecher aus Füssen ausgezeichnet

Im Laufe einer so langen Berufstätigkeit müsse man, vor allem in diesem Berufsstand, ein hohes Maß an Flexibilität und die Bereitwilligkeit für permanente Fortbildung aufbringen. „Diese Eigenschaften haben Sie über Jahre und sogar über Jahrzehnte hinweg immer wieder an den Tag gelegt”, lobte der Kammerpräsident die langjährigen Steuerberater.

Das Engagement Lechers aus Füssen sei Motivation für Nachfolger im Steuerberaterwesen

Der Arbeit und dem Auftreten der Geehrten sei es auch zu verdanken, dass die steuerberatenden Berufe mittlerweile einen so guten Ruf genießen. Die Auszeichnung der Kammermitglieder nannte Schwab eine Motivation für die nachfolgenden Generationen, sich ebenso in diesem Beruf zu engagieren, denn auf die Unterstützung unseres Berufsstandes sind viele Steuerpflichtige angewiesen.

Kammerpräsident Hartmut Schwab betonte: „Gerade unter den schwierigen Bedingungen der komplizierten Steuergesetzgebung brauchen sowohl Unternehmen als auch Bürger kompetente Ansprechpartner. “