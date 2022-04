Steuern sprudeln in der Gemeinde Rückholz trotz Corona

Rückholz braucht keinen staatlichen Ausgleich und kann trotzdem auch in diesem Jahr weiter Schulden abbauen.

Die 900-Einwohner-Gemeinde Rückholz kann auf ein gutes Steueraufkommen bauen. Besonders die Gewerbesteuer ist konstant hoch und seit 2017 steigend, so dass viele Investitionen finanzierbar sind. Und dies obwohl die Sieben-Weiher-Kommune keinen staatlichen Ausgleich für coronabedingt entgangene Gewerbesteuern erhält – es fielen schlicht keine Rückgänge an, wie Bürgermeister Franz Erl in der Haushaltssitzung des Gemeinderats erleichtert feststellte.

Eine halbe Million Gewerbesteuern

Eine Neuverschuldung wird durch eine Entnahme aus den Rücklagen vermieden. So sinkt die seit 2017 fallende Pro-Kopf-Verschuldung weiter und wird heuer erstmals unter der Tausendermarke liegen. Bei der größten Einnahme im Verwaltungshaushalt, der Gewerbesteuer, setzte Albine Meyler von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seeg vorsichtig einen Betrag von 460.000 Euro an. „Zurzeit sind wir aber schon wieder bei fast 500.000 Euro“, schilderte sie die aktuelle Situation. Auch der Anteil an Lohn- und Einkommenssteuer sowie die staatlichen Schlüsselzuweisungen werden erneut leicht steigen. Damit erhöht sich auch die Steuerkraft der Gemeinde.

Defizit bei Abwasserentsorgung

Erfreulich gestalten sich auch die Wassergebühren. Mit den entstehenden Überschüssen werde das Defizit vergangener Jahre abgebaut. Nicht so schön ist die Entwicklung beim Abwasser. Hier entstand ein Defizit, das durch eine Erhöhung der Gebühr pro Kubikmeter von bisher 2,15 Euro auf 3 Euro zum 1. April ausgeglichen werden soll. Der notwendigen Nachkalkulation werde sich wohl der neue Geschäftsstellenleiter der VG Seeg, Peter Hartl, annehmen, meinte der Bürgermeister. Das kann aber noch dauern, da Hartl noch einige Zeit im Füssener Rathaus gebraucht wird, und nicht wie geplant zum 1. April nach Seeg wechseln wird. Vor allem den Kindergarten und die Schule lässt sich die Kommune einiges kosten. Die Schulumlagen sind erhöht, da die Zahlen der Kindergarten- und Schulkinder erfreulicherweise zunehmen: „Ein schönes Luxusproblem“, zeigt sich Erl erfreut schmunzelnd, über den Bevölkerungszuwachs. Die Umlage an den Landkreis Ostallgäu steigt geringfügig auf 462.000 Euro. Und an die VG Seeg sind statt 112.800 im Vorjahr nur mehr 112.750 Euro zu zahlen. „Zwar nur ein kleiner Minderbetrag, aber man freut sich trotzdem“, sagt der Gemeindechef.

Rücklagen helfen bei Investitionen

Bei all den Ausgaben bleibt ein Überschuss übrig, der vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt übertragen werden kann. Hier können damit, zusammen mit den anderen Einnahmen, die Investitionen bezahlt werden. Zur Finanzierung der Investitionen muss ein größerer Betrag aus den Rücklagen entnommen werden.

Der Rückholzer Haushalt 2022 in Zahlen:

Verwaltungshaushalt : Volumen: 2,04 Millionen Euro (173.000 Euro mehr als 2021); Einnahmen (Auswahl): Gewerbesteuer 460.000 Euro, Anteil an Lohn/Einkommenssteuer 550.000 Euro. Schlüsselzuweisungen 142.000 Euro; Ausgaben (Auswahl): Personal 570.000 Euro, Sachaufwand 541.000 Euro, Zuschüsse 123.000 Euro, Kreisumlage 462.000 Euro, VG-Umlage 112.750 Euro.

: Volumen: 2,04 Millionen Euro (173.000 Euro mehr als 2021); Einnahmen (Auswahl): Gewerbesteuer 460.000 Euro, Anteil an Lohn/Einkommenssteuer 550.000 Euro. Schlüsselzuweisungen 142.000 Euro; Ausgaben (Auswahl): Personal 570.000 Euro, Sachaufwand 541.000 Euro, Zuschüsse 123.000 Euro, Kreisumlage 462.000 Euro, VG-Umlage 112.750 Euro. Vermögenshaushalt: Volumen: 1,31 Millionen Euro (303.000 Euro weniger als 2021); Wichtige Investitionen: Bauhofanbau 303.000 Euro, Regenwasser-Ableitungen 200.000 Euro, Feuerwehrfahrzeug (2023) 300.000 Euro; Finanzierung der Investitionen durch: Zuführung vom Verwaltungshaushalt 165.000 Euro, Entnahme aus den Rücklagen 640.000 Euro, Verkauf von Anlagevermögen 185.000 Euro, Beiträge und Sonstiges 106.000 Euro, Investitions-Zuschüsse 215000 Euro.

Volumen: 1,31 Millionen Euro (303.000 Euro weniger als 2021); Wichtige Investitionen: Bauhofanbau 303.000 Euro, Regenwasser-Ableitungen 200.000 Euro, Feuerwehrfahrzeug (2023) 300.000 Euro; Finanzierung der Investitionen durch: Zuführung vom Verwaltungshaushalt 165.000 Euro, Entnahme aus den Rücklagen 640.000 Euro, Verkauf von Anlagevermögen 185.000 Euro, Beiträge und Sonstiges 106.000 Euro, Investitions-Zuschüsse 215000 Euro. Weitere Eckdaten: Steuerkraft: 1031 Euro pro Einwohner; Schulden: 867.000 Euro. Das sind bei 916 Einwohner 947 Euro pro Kopf. Neue Schulden werden 2022 nicht aufgenommen. Rücklagen: Nach einer Entnahme von 638.000 Euro verbleiben 1,266 Millionen Euro.

