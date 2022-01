Stimmungsvoller Jahresausklang mit Julius Berger in Füssen

Barocke Klänge begrüßen ein „Jahr der Liebe“, in dem das Miteinander im Vordergrund stehen soll. Bei Konzert werden Spenden für Kinderkrebshilfe gesammelt.

Bereits zum 42. Mal ließ Julius Berger das alte Jahr mit wohltuenden Celloklängen nach dem Jahresabschlussgottesdienst in St. Mang ausklingen. Dieser stand unter dem Motto „Gott macht alles gut“. Füssens Stadtpfarrer Frank Deuring rief in seiner Predigt ein „Jahr der Liebe“ aus, in dem das Miteinander im Vordergrund stehen soll. So gab es am Ende für jeden Besucher eine Karte mit einem Herz, das an diese Botschaft erinnern soll.

Berger griff diese Zuversicht auch in seinem rund halbstündigen Konzert in der verdunkelten Kirche auf. Es begann mit zwei besinnlichen Strophen des Liedes „Maria durch ein Dornwald ging“. Hauptwerk des komplett auswendig vorgetragenen Konzertes war die Solosuite G-Dur von Johann Sebastian Bach (BWV 1007). Diese freudestrahlende, um 1720 entstandene Barockmusik fügte sich perfekt in den fast zeitgleich entstandenen barocken Kirchenbau von St. Mang in Füssen. Über dem Cellisten thronte zudem das segnende Christkind im barocken Hochaltar von Anton Sturm. Bachs Solosuite stellt höchste Ansprüche an den Solisten. Der Komponist dürfte selbst Violoncello gespielt haben, weil er die technischen Möglichkeiten dieses Instruments auf geniale Weise umgesetzt hat.

Die Suite beginnt mit einem Prélude, einem der bekanntesten Sätze Bachs. Berger meisterte gekonnt die nicht einfachen Arpeggien mit klaren dynamischen Abstufungen. Die tänzerische Allemande drängt fließend nach vorne. Temperamentvoll und virtuos präsentierte Berger die Courante und die damit verknüpfte barocke Lebensfreude. Die stimmungsvolle langsamere Sarabande ist von Akkorden geprägt, die über mehrere Saiten gehen. Das tänzerische Menuett ist von einem klaren Frage-Antwort-Spiel gekennzeichnet. Das Trio in g-Moll trübt die durchwegs fröhliche Stimmung der Suite ein kleinwenig ein. Der Schlusssatz ist eine schwungvolle Gigue im 6/8-Takt bei der Berger noch einmal große Fingerfertigkeit und grandiose Bogentechnik zeigen konnte.

Zum Ausklang des Konzerts, in dem Spenden für die Kinderkrebshilfe Königswinkel gesammelt wurden, stand eine Improvisation Bergers. Mit getragenem vollem Ton entlockte er seinem Instrument in dieser ruhigen Meditation noch einmal wohltuende Klänge bis in die höchsten Lagen. Am Ende erklang auf Wunsch des Interpreten kein Beifall, sondern die Glocken von St. Mang, die das neue Jahr einläuteten.