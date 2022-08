Störche über Störche: Die Zahl der Vögel wächst im Ostallgäu stark

Die Anzahl der Störche nimmt im Ostallgäu stark zu. Bei Seeg wurden an die 100 Jungvögel auf einer Wiese gesichtet. Vogelexperte erklärt, warum das so ist.

11.08.2022 | Stand: 18:39 Uhr

Die Anzahl der Störche im Ostallgäu nimmt stark zu. In Seeg etwa sind kürzlich um die 100 Jungstörche auf einer Wiese gesehen worden, berichtet Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Ebenfalls eine große Gruppe der Vögel tauchte fast zeitgleich in Balteratsried auf. „Trotz diverser schwerer Unwetter ist auch heuer wieder ein enormer Überschuss an Jungstörchen entstanden“, sagt Griegel. „Schon zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr erkunden die Jungstörche im süddeutschen Raum potenzielles Brutgebiet mit entsprechendem Nahrungsangebot.“ Eine so große Gruppe wie jüngst in Seeg ist dem LBV-Mann bisher im Landkreis aber auch noch nie begegnet.

Schutzprogramm hat den Störchen in Ostallgäu geholfen

Woran das Wachstum des Bestandes liegt? „Der Landesbund für Vogelschutz hat 1987 ein Schutzprogramm für den Weißstorch beschlossen, da der Bestand dieses Vogels in Bayern auf ein absolutes Minimum geschrumpft war“, berichtet Griegel. Dass es so weit gekommen war, habe viele Ursachen. An erster Stelle nennt er „die hemmungslose Verwendung von Pestiziden“. Zusätzlich habe es den Vögeln an geeigneten Habitaten gefehlt.

Dass der Bestand der Weißstörche sich nun so gut erholt hat, liegt mitunter auch daran, dass die Menschen ihn aufgrund seines positiven Images gerne unterstützen und stolz sind, ihn in ihrer Nähe zu sehen. Viele erfreuen sich an seiner imposanten Erscheinung und verbinden ihn mit der Legende, nach der der Storch die Babys bringt.

2022 wurden 1000 Brutpaare in Bayern gemeldet

Dennoch, sagt Griegel, sei der durchschlagende Erfolg der Hilfsmaßnahmen für viele sehr überraschend gewesen. Die Zentrale des LBV beschloss in der Folge 2017 ein vorläufiges Ende des Unterstützungsprogramms für die Störche. „Die Population hat sich mittlerweile offensichtlich so erholt, dass auch nach der Einstellung der Hilfe jedes Jahr neue Rekordzahlen gemeldet werden“, berichtet Griegel. 2022 etwa wurden bayernweit offiziell um die 1000 Brutpaare gemeldet.

Im Füssener Land ist eines davon zum Beispiel auf einem Horst in Lechbruck heimisch. In Füssen dagegen ist ein extra für die Störche gebauter Brutplatz in Form eines Wagenrades auf dem Storchenturm des Hohen Schlosses nach wie vor verwaist. Griegel selbst hatte ihn in einem zweijährigen Kampf mit den Behörden durchgeboxt. Vergangenes Jahr wurde er errichtet. Für fünf Jahre ist er vorerst genehmigt. Sollten bis dahin keine Störche einziehen, muss das Wagenrad nach derzeitigem Stand wieder verschwinden.

Störche sollen ans Hohe Schloss in Füssen zurückkommen

Lesen Sie auch

Fünf tote Störche im Unterallgäu - und eine einzige Ursache dafür? Unterallgäu

Noch hofft Griegel aber: „Ich beobachte die Entwicklung bei den Störchen schon etwas länger. Ohne mein Wissen über ihre Zunahme hätte ich nie mein nicht gerade billiges Projekt auf dem Hohen Schloss gestartet“, sagt er. „Ob die Vögel wirklich nach Füssen kommen, weiß zwar keiner. Aber das bangevolle Hochsehen auf den Turm kann mir keiner nehmen.“ Bis vor etwa 100 Jahren, das zeigen historische Belege, nisteten über mehrere Jahrhunderte Störche auf dem Eckturm des Hohen Schlosses. Das gab ihm auch seinen Namen. In übermäßig großer Zahl seien sie am Alpenrand aber bisher nicht vorgekommen.

Dass sich das möglicherweise ändert, sieht Griegel als einen der wenigen Vorteile des Klimawandels und durchweg positiv. „Mir ist keine negative Auswirkung der Störche auf Flora und Fauna bekannt“, sagt er und: „Bei dieser Gelegenheit möchte ich mit der Mär aufräumen, der Storch fresse nur Frösche. Der Vogel ist ein tierischer Allesfresser, selbst Aas vertilgt er. Man kann ihn also sogar als eine Art Gesundheitspolizist bezeichnen.“ Nicht vergessen will der Vogelexperte bei aller Freude über den Storch aber die anderen heimischen Vogelarten, deren Bestände teils massiv zurückgingen.

Lesen Sie auch Lechbruck: Menschen sorgen sich um die Störche in Lechbruck - Lechbrucker Feuerwehr rückt mit neun Einsatzkräften aus