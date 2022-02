Streit um Parkplatz eskaliert in Füssen - Mann reißt Frau ein Büschel Haare aus

Im Streit um einen Parkplatz soll ein Autofahrer eine Frau in Füssen leicht angefahren und ihr anschließend ein Büschel Haare ausgerissen haben.

06.02.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Die 49-jährige Frau stand in der Parklücke, in die ihre 27-jährige Tochter gerade einfahren wollte, als sich ein 71 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen vor ihr in die Lücke drängelte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Einparken fuhr der Mann die 49-jährige Mutter an, bis diese zurückweichen musste.

Zwischen den drei enstand ein Streit, der laut Polizei schnell handgreiflich wurde. Die 49-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Samstag in der Luitpoldstraße den Angaben zufolge Schmerzen am ganzen Körper. Gegen den 71-jährigen Mann wurden Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung erstattet.

