Erhöhung für Kunden im Füssener Land wird für 2023 angekündigt. Warum die Kunden der Elektrizitätswerke Reutte dennoch gut wegkommen.

28.10.2022 | Stand: 15:24 Uhr

Tiefer in die Tasche greifen müssen die 24.000 bayerischen Kunden der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) im nächsten Jahr: Belief sich die Stromrechnung bei einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden bislang auf gut 950 Euro, so wird man 2023 mit 1385 Euro zur Kasse gebeten – also gut um die Hälfte mehr. Noch unklar ist, wie eine mögliche staatliche Entlastung den Verbrauchern unter die Arme greifen wird: Die Bundesregierung hat hier noch keine abschließende Regelung getroffen.

