Füssen und Umgebung: Wegen eines Schneesturms ist der Strom ausgefallen

Wegen eines Schneesturms ist es am Montagmorgen im Versorgungsgebiet der Elektrizitätswerke Reutte zu Stromausfällen gekommen. Die Störung ist wieder behoben.

07.02.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Im südlichen Ostallgäu ist es am Montagmorgen in mehreren Gemeinden zu Stromausfällen im Versorgungsgebiet der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) gekommen. Nach Angaben der Unternehmenssprecherin Stefanie Pauli kam es wegen des Schneesturms zu Leitungsausfällen im Versorgungsgebiet in und um Füssen.

Stromausfall im sütlichen Ostallgäu

Betroffen waren demnach die Gemeinden Rückholz, Lengenwang, Seeg, Eisenberg, Hopferau und Füssen. Die Störungen im Netz und damit der Stromausfall begannen ab 7.25 Uhr. Seit 8.22 Uhr sind alle Stationen wieder versorgt, heißt es von Seiten der EWR. Die Störungen seien "schnellstmöglich behoben" worden.

Großer Stromausfall im Dezember 2020

Zuletzt gab es einen großen Stromausfall im Dezember 2020. 20.000 Haushalte waren damals betroffen. Der Grund für den Ausfall war der Brand in einem Umspannwerk in Füssen Weißensee. Nach Angaben des Unternehmens konnte die Versorgung nach zwei Stunden wieder hergestellt werden.