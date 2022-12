Halblech: Saftige Strompreise empören Bürger

Viele Zuhörer kommen zur Gemeinderatsitzung Halblech. Dort stellt sich der Leiter des Energieversorgers den Fragen. Das Problem: Strom wird massiv teurer.

02.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Halblech Die Energiekrise trifft auch Halblech – das wurde während der Sitzung des Gemeinderates deutlich: Ein Großteil der Halblecher Einwohner ist nämlich Kunde der Energieversorgung Buching-Trauchgau GmbH (EBT). Sie wollten die „saftige Erhöhung“ von durchschnittlich 92 Prozent nicht klaglos hinnehmen.

In Halblech soll der Strompreis steigen

„Es gibt Gesprächsbedarf“, leitete Michael Zobel, Geschäftsführer von EBT, seinen Vortrag ein. Viele Anfragen hätten ihn nach der Zustellung der neuen Strompreise, die ab 2023 gelten sollen, erreicht. Das Thema treibt viele Halblecher um, dies zeigte sich auch an der ungewöhnlich großen Zuhörerschaft im Sitzungssaal.

Zobel erläuterte in der Sitzung die beiden Beschaffungsarten von Strom: Zum einen kann Strom in eigenen Kraftwerken erzeugt werden, dessen Herstellung meist sehr günstig sei. Zum anderen wird Strom an der Leipziger Strombörse gehandelt, von dort bezieht auch der örtliche Energieversorger den Strom für das Gemeindegebiet – und zwar zu 100 Prozent. „Wir sind derzeit bei einem Nettoeinkaufspreis von 38,90 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh)“, erklärte Zobel. „Hinzukommen Beschaffungskosten, Netzentgelte, Steuern und Abgaben.“ All das führe für EBT-Kunden zu einem Strompreis von über 60 ct/kWh.

Der Börsenpreis von Strom ist für alle Kunden gleich. Er richtet sich laut dem Merit-Order-Prinzip nach dem teuersten Kraftwerk. „Da der Russland-Ukraine-Krieg zu enorm gestiegenen Gaskosten führte, wurde auch die Stromerzeugung in Gaskraftwerken extrem teuer,“ erklärte Zobel die hohen Kosten.

(Lesen Sie hier, woher kommt der Strom im Allgäu?)

Durch die Mischung mit Strom aus eigenen Kraftwerken, wie sie beispielsweise das benachbarte E-Werk Reutte unterhält, entstehen teilweise große Preisunterschiede zwischen den einzelnen Energieversorgern. „In Halblech wird zwar 67 Prozent des Gemeindeverbrauchs im Ort hergestellt, die Kraftwerke sind aber nicht im Besitz der EBT“, führte Zobel weiter aus und versuchte, die teils aufgebrachten Bürger zu beruhigen: „Wir werden die Preise umgehend senken, sobald es aufgrund der Preisentwicklung am Energiemarkt dafür den nötigen Spiel-raum gibt.“ Außerdem informierte er über die sogenannte Strompreisbremse, die von der Bundesregierung geplant ist.

Bürgermeister von Halblech: Energie wird Thema bei der Dorfentwicklung sein

50 Prozent der EBT hält die Gemeinde Halblech, 50 Prozent die Bayernwerk AG. Es stellte sich die Frage, was von Seiten der Gemeinde künftig geplant sei, um die Abhängigkeit von der Strombörse zu verringern. Bürgermeister Johann Gschwill informierte über das im Oktober gestartete Projekt zur Dorfentwicklung, in dem das Thema Energie eine wichtige Rolle einnimmt. In Kürze wird die Öffentlichkeit informiert, denn Gschwill hofft auf rege Mitarbeit interessierter Bürger: Handelt es ich doch um ein Projekt, bei dem die Bürgerbeteiligung ausdrücklich erwünscht sei. Zobel berichtete weiter von einem intensiven Austausch mit verschiedenen Partnern, um die EBT von der reinen Abhängigkeit der Strombörse zu entkoppeln.

Nach teils heftigen Wortmeldungen, die die Daseinsberechtigung der EBT in Frage stellten, ergriff Bürgermeister Johann Gschwill das Wort und stellte die Vorteile eines kleinen Energieversorgers mit persönlichem Ansprechpartner, kurzen Dienstwegen und schneller Reaktion bei auftretenden Problemen heraus. Auch beim Glasfaserausbau lobte er den örtlichen Energieversorger für dessen umsichtiges und vorausschauendes Handeln.

Josef Gunkel schloss sich in seiner Wortmeldung an: „Wir haben viele Jahre von günstigen Konditionen der EBT profitiert und jetzt sind gerade schwierige Zeiten, die auch wieder vorüber gehen.“